Con llave en mano, un ladrón abrió el garaje de un edificio situado en el barrio Claret de Ibagué, y se llevó una bicicleta marca MSC.

La dueña es amante a rodar y ese día llegó a casa a las 8:20 de la mañana luego de un recorrido de montaña.

Como era costumbre, dejé el vehículo en el garaje y según se observa en cámaras de seguridad del sector, 10 minutos después un hombre, con llave en mano, abrió la puerta del garaje y sacó la bici.

"En el garaje había otros vehículos y elementos de valor, pero él se llevó la bicicleta. Creo que me tenían fichada", señaló la afectada.

Agregó, que cree que uno de los cómplices del hurto fue un hombre que llevaba a cabo unos trabajos en uno de los apartamentos, pues aparentemente era la única persona extraña que tenía llaves del garaje.

"A las 10:30 de la mañana, dos horas después del hurto me di cuenta de que la bicicleta no estaba. Como había pasado un tiempo considerable, no llamé a la Policía. No obstante, sí publiqué el video del hurto en redes sociales", indicó.

Si tiene información del rodante, se le invita a informar al 314 3385401.

