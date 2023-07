Así fue la ardua búsqueda de Erick Daniel, montañista que murió en el Nevado del Tolima

Erick Daniel Méndez Garzón murió haciendo una de las cosas que más lo apasionaba, hacer cumbre en el Nevado del Tolima. Ayer los organismos de socorro y montañistas encontraron su cuerpo en la montaña Dulima.

Aunque las condiciones climáticas dificultaron las labores de búsqueda del montañista ibaguereño, nunca se detuvieron las acciones para encontrarlo. En la mañana de este miércoles, dos escaladores que subieron por la cara sur del Nevado del Tolima, lo hallaron.

El secretario de Gobierno, Milton Restrepo Ruiz, publicó en su cuenta de Twitter: “Lamentamos informar que después de un gran despliegue de nuestros organismos de socorro y apoyo de la @FuerzaAereaCol fue hallado sin vida el cuerpo del Montañista extraviado en el nevado del Tolima días atrás. Nuestro sentido pésame a sus familiares y solidaridad”.

Según el director de la Defensa Civil Seccional Tolima, mayor Luis Fernando Vélez, los restos mortales del montañista fueron encontrados en el sitio donde su amigo contó que lo había visto por última vez.

Los organismos de atención de emergencias hicieron las labores para trasladar el cuerpo hacia el hidropuerto, pero el helicóptero Black Hawk de la Fuerza Aérea Colombiana no había podido rescatarlo al cierre de esta edición.

“El cuerpo fue encontrado por los montañistas que subieron por la cara sur hace dos días. Ya se encontraron todos, tanto los que subieron por la cara sur como los voluntarios de la Defensa Civil, Cruz Roja y montañistas que fueron dejados el día de ayer (martes) en la mañana en el helicóptero”, refirió Vélez.

Subió con un amigo

Erick Daniel, junto a un amigo, decidió escalar el Nevado del Tolima. Tenían previsto regresar el viernes 21 de julio, pero solo volvió a su hogar uno de ellos. Al parecer, el estudiante de fisioterapia se perdió en el sector del cráter del Nevado, luego de una tormenta de nieve, a una altitud de 5.215 metros.

La versión que entregó el sobreviviente, es que ambos estaban haciendo cumbre, pero perdieron la visibilidad y no podían ver más allá de un metro. Habrían dado varias vueltas hasta que en un momento, Méndez Garzón no pudo moverse más y su amigo lo trató de arrastrar, pero no lo logró. Así que tomó la decisión de bajar solo, llegó a su hogar y no habría buscado ayuda.Dijo que se encerró en su casa porque perdió la visión de manera temporal.

TOME NOTA

La Administración municipal hizo un llamado a los turistas y montañistas a no realizar ascensos al Nevado del Tolima porque desde hace varios meses, el Parque Nacional Natural Los Nevados, prohibió el ingreso al lugar debido al riesgo por la actividad volcánica del Nevado del Ruiz.

DATO

El hermano de Erik Daniel hizo parte del grupo de búsqueda.

Él junto a otros montañistas escalaron el Nevado hasta encontrarlo.

DATO

En redes sociales reportaron la desaparición de Daniel. Según la información, se extravió el miércoles y su amigo apareció el domingo.

