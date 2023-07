“Me da pena decir que mi mujer me pega”: joven fue herido por su ex en plena calle de Ibagué

Una mujer fue capturada en flagrancia por haber lesionado a su excompañero sentimental con un machete. El suceso ocurrió en el Centro de Ibagué.

La tarde de este miércoles, los uniformados que patrullaban cerca a la Alcaldía y estaban pendiente de lo que sucedía en la reunión entre el Alcalde y los conductores de la ‘Ola Naranja’, fueron alertados de una agresión que ocurría al interior de una tienda naturista situada en la calle 10 a pocos metros de la Tercera.

Se trataba de una mujer que a bordo de una motocicleta llegó a agredir a su exmarido. La dama, al parecer, iba en compañía de un menor de edad.

El afectado fue Jhon Edwar Quintero, quien entregó su versión de los hechos: "ella llegó al negocio con un cuchillo. Le dijo a los clientes que se fueran porque me iba a dar. Entró y sacó el machete del negocio, ella sabía donde estaba guardado, y empezó a dañar todo. Luego me lesionó. Yo no le dije nada ni traté de agarrarla por miedo a que se hiciera algo", dijo.

Puede leer: Se apagó la sonrisa de Dayana: detalles de la fatal decisión de deportista en Ibagué

Agregó, que las agresiones completaron dos años y aunque él instauró la denuncia ante la Fiscalía, el caso fue archivado.

"Tengo muchos videos y conversaciones en los que ella me amenaza, pero a mí el caso me lo archivaron, a ella no. Por el caso de ella ya hemos tenido audiencias. A mí me da pena insistir. Me da mucha pena decir, vea, es que mi mujer me pega", indicó el hombre.

Por su parte, la ciudadana repetía: "ustedes no saben todo lo que él me ha hecho".

MÁS NOTICIAS

Daniel, el policía en Ibagué, que acabó con su vida frente a su pareja: habrían discutido

¡Qué tal este! Ladrón con llaves en mano, se metió a un garaje de Ibagué

Extraño robo de 40 millones a una ibaguereña: ¿La acecharon o fue coincidencia?