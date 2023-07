¡Libérenlo ya! Este es Luis, el policía tolimense secuestrado por el ELN: le avisó a la esposa

El intendente alcanzó a divisar a los hombres armados y le dijo a su esposa, por mensaje, que no lo llamara.

Un intendente de la Policía Nacional oriundo del Espinal, quien se desempeña como comandante de estación en un municipio del norte de Nariño, fue secuestrado el sábado anterior por un grupo de hombres armados que se identificaron como miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN). El hecho ocurrió en carreteras del Cauca.

“Libérenlo ya”

Esa es la petición que le hacen los familiares del intendente Luis Alberto Gómez Olivar a los miembros del ELN que lo tienen secuestrado desde la mañana del sábado 29 de julio cuando se desplazaba en su vehículo por la carretera entre Mercaderes y Florencia, al sur del Cauca. “Quienes lo conocen saben que es un excelente ser humano, esposo, padre, hijo y amigo, un policía que siempre está al servicio de la comunidad. Pedimos respeto por su vida e integridad”, expresó Anyeli Olivar.

El intendente Gómez había salido de permiso y minutos antes del secuestro, se comunicó con su esposa para advertirle que no lo fuera a llamar debido a que estaba a punto de ser abordado por varios sujetos armados que tenían montado un retén ilegal sobre esa vía, a la altura de la zona conocida como ‘Las Cuchillas’: "Amor, me paró la guerrilla. No me vayan a llamar", fue el mensaje que le envió a su pareja cuando eran alrededor de las 7:47 a.m.

Asimismo, antes de que los insurgentes se lo llevaran cautivo, el uniformado compartió varias fotografías en las que se logra ver a los hombres armados con fusiles realizando el retén y pintando los vehículos con las letras ELN.

Al atardecer del sábado, el general William René Salamanca Ramírez, director de la Policía Nacional, se pronunció al respecto a traves de su cuenta de Twitter: “Secuestrar a un policía en estado de indefensión, en momentos en que va a visitar a su familia, es un acto de cobardía, como ocurrió con el intendente Luis Gómez, comandante de la Estación de Policía Colón Génova (Nariño). Exigimos su liberación. Solidaridad con su familia”, aseguró el alto oficial.

Sobre el intendente Luis Alberto Gomez Olivar, este medio de comunicación conoció que es oriundo del Espinal y tiene 38 años de edad, 19 de los cuales los ha dedicado al servicio de la institución. Asimismo, en la actualidad se desempeña como comandante de la estación de policía de Colón - Génova.

El secuestro del intendente Luis Alberto Gómez Olivar ocurrió a las 7:58 de la mañana del sábado 29 de julio cuando se dirigía desde Colón - Génova al municipio San Pedro de Cartago (Nariño).

