¡Sujeto secuestró a sus propios hijos en el Tolima! Tendría problemas mentales: hay angustia

Se los llevó, aprovechando la excusa de pasar tiempo con ellos. Luego, publicó preocupante video.

Zayra Acosta, residente en Alvarado, denunció públicamente que el padre de sus hijos, un expolicía que según ella tiene problemas mentales, se llevó a los tres hijos que tienen en común. Han pasado cuatro días y ella no tiene noticias de sus retoños. Teme que la vida de los menores esté en peligro.

“El se llama Ángel Rendón. Llegó el viernes 28 de julio de Bogotá a Alvarado. Llevábamos tres meses sin saber de él. Durante ese tiempo no los llamó ni nada. Él llegó a la casa y me dijo que si los dejaba ir a comer algo, que regresaban y al otro día volvía por ellos”, recordó la mujer en medio de lágrimas.

Agregó, que Ángel y los niños salieron de la vivienda a las 7 de la noche. Debido a que el tiempo pasó y no llegaron, ella le marcó muchas veces pero la llamada no fue contestada.

“El sábado a las 6 de la mañana, me llamó. Me dijo que le enviara foto del registro civil del niño pequeño porque lo necesitaba para hospedarse en un hotel. Me pasó a los niños, no obstante cuando yo les preguntaba a ellos que dónde estaban, él les quitaba el celular”.

La tolimense indicó que acudió a la Sijín y aunque un sargento llamó al sujeto, el hombre le manifestó que no iba a entregar a los niños.

“Me dijeron que debía esperar hasta el miércoles (hoy) para ir a la Fiscalía, pero es mucho tiempo. Necesito que lo ubiquen y devuelva a los niños”, puntualizó la dama.

Si tiene información acerca del paradero de los niños, se le invita a informar al celular 322 460 20 46.

Video que preocupa

Según la mamá de los niños, el fin de semana su excompañero sentimental publicó un video en sus redes sociales que le causa preocupación. En la grabación, el hombre indica que está en Cali y que le tienen la mente secuestrada. Repite palabras de grueso calibre y fuera de lugar: “Estos hijos de p*ta se tienen que morir. Esos hijos de puta me los tienen que pagar. Tanto los que están en el cielo como los que están en la tierra. A los que me preguntan ¿Qué quiero?, quiero que se acabe este planeta tierra. Quiero levantar esto a punta de bombas nucleares”.

