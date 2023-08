El hombre terminó tan golpeado y desorientado, que se fue al Terminal y agarró bus a Bogotá.

Luis Alfonso Amorocho, residente en el Sur de Ibagué, denunció ante la Fiscalía que unos vecinos le propinaron una fuerte golpiza. Según el testimonio, le pegaron puños, patadas y hasta con la chapa de las correas. En estos momentos, el afectado tiene pérdida de visión.

En diálogo con Q'HUBO, el hombre recordó que la agresión ocurrió luego de que él se tomó unos tragos en una tienda del barrio Ricaurte, sector Orquídeas.

"Yo tomé mucho ahí en el negocio. Supuestamente ellos ya iban a cerrar y como no querían vender más cerveza, yo ofendí a la señora que atendía y eso desencadenó el hecho", dijo Luis Alfonso.

Agregó, que luego de la golpiza terminó tan desorientado, que llegó a la Terminal de Transporte y abordó un bus que lo llevó a un lugar cerca a Bogotá.

"Todavía tengo morados y no veo bien por una vista. Terminé donde unos familiares, cerca a Bogotá. Allá estuve dos días y aunque me llevaron a un hospital, no me quisieron atender porque no tengo E.P.S", refirió.

En medio de la desaparición de Luis, la familia recorrió el barrio y una vecina les mostró un video donde quedó registrado toda la golpiza.

Aunque el hombre tiene aún dolor de cabeza y el problema de visión, en Ibagué solo lo atendieron por el servicio de urgencia, pero como no está afiliado al sistema de salud, no le ordenaron exámenes ni citas médicas.

El video

La agresión quedó en cámara. La imagen muestra a Luis Alfonso Amorocho caminando por una calle. Como se tambalea, se agarra de un vehículo y llega hasta una vivienda. De la casa salen dos hombres y una mujer. La mujer le pega una cachetada mientras que los hombres lo tiran al piso y le dan patadas, puños, en todo el cuerpo incluida la cabeza. Según la versión del afectado, los vecinos le robaron el celular y dinero en efectivo. "Cuando la Policía llegó, quizás alguien los llamó, ellos me levantan, me sacuden y me abrazan. De eso me dí cuenta por el video", puntualizó.

