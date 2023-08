“Retiraron $400 mil y no fui yo” ¡Ojo! A Ibaguereña le habrían sacado plata de su Nequi

Yina Ximena Orjuela Espitia, una auxiliar de enfermería ibaguereña, contó que perdió 400 mil pesos que tenía en Nequi.

Según la versión de la usuaria, no sabe quién retiró el dinero. La aplicación no le informó el retiro y tampoco la clave

“La situación ocurrió el 6 de Julio. Ese día estuve todo el día descansando en mi apartamento. El 7 de Julio, mi novio me dijo que le girara 15 mil pesos y encontré apenas 15 mil pesos en el saldo de Nequi”, aseguró.

Agregó que revisó los movimientos y efectivamente encontró que el 6 entre las 5:08 y 5:12 de tarde, alguien retiró el dinero al parecer en un cajero.

“En cuanto me di cuenta me comuniqué con Nequi. Primero dijeron que sí, que iban a reintegrar el dinero, pero luego me enviaron un escrito asegurando que no lo iban a hacer. Es preocupante porque no sé cómo ingresaron a la aplicación y porqué no me notificaron los retiros”, cuestionó.

En un escrito, la Compañía le informó a Yina que “no hubo vulneraciones directas en la cuenta y que la situación se generó por un tema externo”.

Le recomendaron no compartir la clave y cambiarla de manera periódica.

