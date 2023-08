¿Tenía amenazas? Él era Brayan: lo mataron de tres balazos en Ibagué, esto se sabe

Un joven fue asesinado en medio de una riña en el barrio La Gaviota, cerca de la entrada del asentamiento Ecoparaíso. El hecho ocurrió la mañana del domingo.





La víctima mortal fue Brayan Leonardo Torres Lozano, de aproximadamente 20 años. Según testigos, un grupo de jóvenes empezó una batalla campal. Empezaron tirando piedras, luego sacaron palos, machetes, cuchillos y al final uno de los muchachos sacó un arma de fuego.



El agresor, le propinó tres disparos a Brayan. Al parecer, las balas ingresaron al cuerpo del joven a través del pecho. Los amigos del herido lo auxiliaron y lo trasladaron a la USI de la Octava etapa del Jordán, donde minutos después los médicos confirmaron el deceso.



Un Policía de la Estación Norte resultó con una lesión en la mano izquierda. La Metib desplegó un fuerte operativo en la zona para dar con el paradero del responsable.



Algunas personas señalaron que el enfrentamiento se dio aparentemente por el control territorial de expendio de sustancias alucinógenas, no obstante, esta versión no fue confirmada por las autoridades.

Últimas publicaciones

Horas antes de su muerte, Brayan publicó en su cuenta de Facebook una canción de Rap titulada: ‘Acuerda pana mío, cuídate de las traiciones’ y uno de sus amigos le comentó: “Siempre fuiste un hombre pues te mueres con honores”.

Al parecer, el jovencito había recibido amenazas, pues otra publicación del muchacho dice: “No estamos todos. Faltan los presos y los que nos cuidan desde el cielo”.

Cifra

11 de la mañana fue la hora de la pelea.

Condolencias

La noticia causó conmoción y tristeza en el círculo cercano a Brayan Leonardo Torres, conocido con el número 27. “No me las creo mi hermano. Guerrero siempre presente porque con usted, mi sangre, pasé los mejores momentos y risas, Mi socio 27”, expresó un amigo. “Vuelve mi niño, por favor. No me deje sola. Usted me dijo anoche que siempre íbamos a estar juntos, mi niño de cara linda”, indicó otra persona.

