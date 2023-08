Llegaron con el muerto a la iglesia, y les tocó devolverse con el cuerpo porque estaba cerrada

¡De no creer! Llegaron para las exequias con el fallecido, y les tocó devolverse.

Una familia en el Guamo, se encuentra consternada y molesta tras el inesperado y controvertido incidente ocurrido durante las exequias de Jhon Alejandro Nuñez de Pablus, un joven que falleció aparentemente como resultado de una intoxicación.

El hecho que ha generado controversia e indignación tuvo lugar en la Iglesia Santa Ana, donde los conocidos y familiares del fallecido se vieron sorprendidos por la puerta cerrada y la ausencia del sacerdote.

La situación, que aconteció en un momento ya de por sí doloroso para los allegados de Jhon Alejandro, se ha convertido en motivo de fuertes críticas hacia la parroquia y el clero local. Según relatos de personas que acudieron al lugar para dar el último adiós al joven, se encontraron con la iglesia cerrada y desprovista de atención.

La ausencia del párroco, quien al parecer se hallaba en un congreso, añadió a la desazón y desconcierto de la situación.

Les tocó devolverse

Las críticas hacia esta actuación no se hicieron esperar. Ciudadanos presentes en el lugar expresaron su malestar y señalaron la falta de respeto hacia la familia del fallecido. El hecho de que las exequias se vieran afectadas por la falta de acceso a la iglesia provocó un retraso considerable y forzó a los allegados a trasladar el cuerpo hasta su hogar, para posteriormente volver a llevarlo a la parroquia.

Uno de los ciudadanos afectados comentó: "La iglesia la dejaron cerrada, no dejaron la llave. Además, el padre no estaba, según informaron se encontraba en un congreso. Es una falta de respeto con la familia. Estuvimos como 20 minutos o más esperando. Nos tocó llevar el cuerpo para la casa y después volverlo a llevar a la iglesia. Ojalá esas situaciones no se vuelvan a presentar".

Los conocidos y amigos de Jhon Alejandro Nuñez de Pablus esperan que esta situación no vuelva a repetirse y que se tomen medidas para garantizar un ambiente respetuoso y adecuado durante los servicios funerarios, permitiendo a las familias despedirse de sus seres queridos con la dignidad y el respeto que merecen en momentos tan difíciles.

