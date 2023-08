“No demostraba nada” Habló amigo del hombre que tomó fatal decisión en Gualanday

Mejor amigo del hombre que tomó fatal decisión, contó detalles del fallecido.

Una profunda tristeza inunda a los ibaguereños tras confirmarse que Hernán Quiroga, (un querido conductor que residía en la Capital Musical) tomó la fatal decisión de dejarse caer desde el puente de Gualanday. Aunque había sido reportado como desaparecido desde el pasado sábado, familiares, amigos y personas interesadas en el caso, tenían la esperanza de encontrarlo. (En contexto: Sin vida apareció Hernán, querido conductor de Ibagué: lo hallaron en el puente de Gualanday)

Cabe recordar, que según la familia, Quiroga, salió de su vivienda con ideas suicidas. De inmediato empezó la divulgación de su foto por varios medios de comunicación, grupos de apoyo, entre otros.

Lamentablemente, ayer 28 de agosto, la búsqueda terminó. Pues, fue hallado su cuerpo en los bajos del puente ya mencionado. Con gran impresión y dolor, su mejor amigo quien vive en Estados Unidos, le contó a Ondas de Ibagué, cómo era Quiroga y lo recuerda con mucho cariño.

Puede leer: Niña de trece años acabó con su existencia en Ibagué: su padre la encontró

“Es el mejor amigo que he tenido en esta vida, con una noticia como estas parece que esto no fuera real y es un mal sueño. Nunca perdimos contacto, siempre estuvimos unidos por las redes llamándonos y comunicándonos como lo hicimos toda la vida desde el colegio porque estudiamos juntos”.

Reconoció que, “era una excelente persona, no por lo que pasó, es una pérdida muy grande, es de esos amigos que nunca se van a olvidar, siempre se van a llevar en el corazón y con un dolor muy grande por lo sucedido”.

Así mismo, reflexionó que una de las características de la personalidad de su amigo, era su sentido del humor y su gran sonrisa en el rostro. Por esto, le impactó profundamente la noticia, pues según él jamás percibió ninguna señal y tampoco escuchó que él mencionara algún problema. “Hernán siempre fue una persona muy alegre, muy espontánea, siempre estaba con una sonrisa y nos hacía reír por todo, siempre irradiaba alegría, nunca nos demostró como una preocupación de algo, no sé si tenía problemas, pero él nunca lo demostraba y ese es un gran problema de quienes no demuestran y no hablan”.

Seguir leyendo: "¡Se lo pegaron, le dieron!" En video quedó grabado el sujeto que disparó en riña de La Gaviota

Incluso, manifestó que tenían un importante proyecto juntos. Pues Quiroga pretendía irse ‘al país de las oportunidades’ para mejorar su estilo de vida y allí él lo recibiría. “Hablaba frecuentemente con él, manteníamos contacto, teníamos planeado un viaje acá en Estados Unidos, se iba a venir para mi casa, para empezar una nueva vida y estábamos en ese proyecto desde el año pasado, nunca se me pasó por la mente que tomará una decisión como estas”.

Para finalizar su entrevista con el medio local, reveló con mucha nostalgia cómo se enteró que su amigo había fallecido, “Ayer muy impactante, porque yo lo llamaba cada 20 minutos y estaba en una de esas cuando le pregunté a Mauricio le dije dónde está y qué ha pasado, me dijo vinimos a Gualanday y estamos por debajo de uno de los puentes y estaba en línea diciéndoles que no buscarán ahí y escuché el grito de él y su padre cuando lo encontraron”.

MÁS NOTICIAS

A puñal y por robarla, mataron a doña María: le dejaron muerta en una casa, ¡dolor en Ibagué!

¡Adiós a Camilo! El joven de 23 años murió en Ibagué por broncoaspirar al parecer, tras vomitar

Llegaron con el muerto a la iglesia, y les tocó devolverse con el cuerpo porque estaba cerrada