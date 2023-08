¡Qué belleza! Ex juez de Ibagué solicitado por la justicia, está prófugo y salió en 'Caso Cerrado'

Una sentencia de nueve años de prisión en contra del exjuez Jorge Enrique Páez García fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia. El ex togado es señalado como responsable del delito de concusión y se ordenó su captura inmediata. Páez García es recordado por aparecer en 2021 en el popular programa de televisión ‘Caso Cerrado’.

Así ‘por las buenas’, le hacían caso

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó que Jorge Enrique Páez García, quien se desempeñó como juez octavo penal municipal de Ibagué, deberá pagar una condena de nueve años de prisión en centro carcelario por hechos ocurridos en el año 2013, cuando Páez García obligó a algunos de sus empleados a que adquirieran préstamos a su nombre.

En esa época, el exjuez le exigió a Yennifer Xiomara Cruz González, quien se desempeñaba como oficial mayor del despacho de control de garantías, que solicitara a su nombre un préstamo por 10 millones de pesos para él en la Cooperativa Coopjudicial, bajo amenaza de retirarla del cargo, si no acataba la orden.

La Fiscalía General de la Nación indicó que el préstamo no se concretó porque la empleada se negó, debido a que anteriormente tuvo problemas con el juez por un préstamo de $1.500.000 que ella adquirió en similares condiciones. Finalmente, Páez la despidió.

Yennifer interpuso una denuncia por los hechos en marzo de 2014, cuando el caso tomó relevancia a nivel nacional y se conocieron audios de las amenazas, así como de insultos y humillaciones a la mujer. Tras salir el hecho a la luz pública, el exjuez abandonó su cargo, por lo que el Consejo Seccional de la Judicatura le abrió un proceso disciplinario que culminó con su destitución e inhabilidad por 10 años en junio de 2015.

Jorge Enrique Páez García se exilió en Estados Unidos, aprovechando que tiene la nacionalidad norteamericana, y está radicado allí desde entonces. Así, logró evadir a la justicia colombiana, dado que ese país no extradita a sus ciudadanos. El 23 de mayo de 2019 fue condenado en primera instancia por el Tribunal Superior de Ibagué. La decisión fue apelada, pero la Corte Suprema de Justicia la ratificó tras demostrar su culpabilidad, por lo que se ordenó su captura inmediata y una multa de 80 salarios mínimos legales vigentes.

Fugitivo, pero famoso

Aunque el exjuez Páez no ha “tenido tiempo” para responder ante la justicia colombiana, sí lo tuvo en octubre de 2021 para aparecer en el famoso programa de Telemundo ‘Caso Cerrado’, conducido por la abogada Ana María Polo en Estados Unidos. En ese momento llamó la atención que el ex togado prófugo fuera el protagonista de una historia estrafalaria. Su personaje era un abuelo que le compraba sangre a su nieta para ‘verse más joven’. Durante el capítulo, Páez ya no lucía su cabello cano, sino tinturado de castaño y se presentó como ‘Jorge’.

DATO

El exjuez habría sometido a otros funcionarios para solicitar préstamos para él en las mismas condiciones. A uno de los afectados le habría tocado sacar un crédito de $20 millones.

