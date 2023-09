Camilo era el joven que murió tras chocarse contra una volqueta en Ibagué: iba en su moto

El joven murió en el sitio por un fuerte impacto en la cabeza. Más detalles de este triste hecho.

Fabian Camilo González Camacho, de 26 años de edad, fue el joven que falleció en un accidente de tránsito en la vereda La Helena, vía a San Bernardo. El lamentable caso sucedió la mañana del sábado.

Los compañeros de trabajo del muchacho y algunos familiares, conocieron la triste noticia por las fotografías compartidas en redes sociales. En las imágenes, se observa a Camilo en la carretera, boca arriba, sobre un lago hemático. Muy cerca estaba la moto negra en la que se movilizaba y a pocos metros una volqueta. Al parecer, Fabián Camilo recibió un golpe en la cabeza, que le quitó la vida de manera inmediata.

En la escena no se observó el casco, aunque las autoridades no confirmaron que el motociclista no portara el elemento de protección.

Q´HUBO conoció que el fallecido vivía cerca a los miradores, en la vereda La Helena, donde trabajó un tiempo. En la actualidad, laboraba en un restaurante situado en el Centro de la ciudad.

Algunas personas indicaron que los padres del joven, se ganan la vida cuidando carros, cerca al lugar donde viven. Al cierre de esta edición, los compañeros de trabajo de Camilo lideraban una campaña de solidaridad para ayudar a la familia con los gastos exequiales.

Cifra

8:45 de la mañana fue la hora del siniestro vial.

La tragedia

Presuntamente, la volqueta blanca marca Volkswagen Worker, de placa VPP 417, y la motocicleta negra marca TVS Apache, de placa JCI 40 D, iban en la misma dirección. Por causas que son materia de investigación, al parecer, el motociclista chocó contra el vehículo pesado. Algunas personas señalaron que Fabián Camilo iba para su lugar de trabajo.

Otra muerte

Es de recordar que hace unos días, un joven de 20 años sufrió un accidente en este mismo sector. El muchacho iba en bicicleta e impactó con una volqueta. Estuvo dos semanas en coma en un centro médico de la ciudad, pero no pudo superar el trauma craneoencefálico severo y falleció. La recomendación para los conductores es cumplir las normas de tránsito ya que la vía es angosta y hay muchas curvas y el tránsito de vehículos pesados es frecuente.

