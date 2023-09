¡La amenazaba con matar a sus hijos! Joven apuñalada por el ex en Ibagué, ya lo había denunciado

El sujeto la apuñaló sin piedad en plena calle de Ibagué, luego de intentar secuestrarla.Lea también: Temblor de magnitud 4,4 sacudió varias regiones de Colombia este jueves

En una clínica de Ibagué permanece Leidy Salazar, una estilista que hace unos días denunció públicamente y ante las autoridades a su expareja sentimental. El hombre la agredió con un cuchillo. Una de las puñaladas le perforó el pulmón.

Erika Salazar, hermana de Leidy, contó que el ataque ocurrió el martes a eso de las 8 de la noche, cuando su pariente salió del Edificio Monticello, situado en la Avenida Ambalá cerca a la calle 60.

“Ella salió del salón de belleza en compañía de dos estilistas. Ellas se fueron y mi hermana iba a cruzar, pero vio que un carro blanco bajaba a gran velocidad. Para su sorpresa, era su exmarido. El tipo se bajó del vehículo y quería meterla al carro a las malas”, dijo Erika.

Agregó, que Leidy empezó a gritar y el hombre la empezó a agredir.

De acuerdo con los testimonios, en la huída, el sujeto se llevó por delante una moto. El carro en el que se movilizaba, fue encontrado abandonado en Onzaga.

Solicitan que lo capturen pronto.

La familia de la afectada indicó que en los últimos días, una mujer asignada por la Administración municipal, acompañaba a Leidy la mayor parte del tiempo. La acompañó a la Fiscalía, a una cita con psicología y permanecía con ella en el local. No obstante, el martes, como la profesional de la belleza ya había cerrado su negocio y se dirigía hacia su hogar, la mujer se retiró creyendo que todo iba a estar bien.

La secuestró en la casa

De acuerdo con la versión de Leidy, el 22 de agosto anterior, su excompañero sentimental la golpeó y encerró varias horas en su hogar. Ella pudo escapar, fue al CAI, pero como no había orden de captura, no le echaron mano. Ese día ella decidió no dormir en el apartamento, pues el sujeto estaba allí. Al día siguiente, cuando en compañía de sus hijos llegó a su hogar, encontró la ropa de ella y demás pertenencias destrozadas. Ella, según dijo, no lo dejaba porque la tenía amenazada. Le decía que si lo dejaba, mataría a los hijos de ella, de 16 y 20 años.

