No la dejó en paz ni tras ser capturado: todo esto tuvo que vivir esta estilista ibaguereña

Terminó un episodio de terror para la estilista Leidy Salazar, quien el pasado 5 de septiembre fue agredida brutalmente en 10 ocasiones con arma blanca por su expareja, Cristian Fabián Buitrago, en el barrio Onzaga.

El sujeto fue capturado por las autoridades en Cali, cuando al parecer, intentaba huir del país. Luego de su aprehensión, el feminicida tentado, envió un aterrador mensaje a la víctima.

Ha vivido una pesadilla

En la Terminal de Transportes de la ‘Sultana del Valle’, personal del CTI de la Fiscalía, en colaboración con la Policía Nacional, capturaron mediante orden judicial a Cristian Fabián Buitrago, quien el pasado martes atacó con arma cortopunzante a Leidy Salazar, cuando salía de su sitio de trabajo, ubicado en inmediaciones de la avenida Ambalá con calle 60.

“Gracias a la consulta de antecedentes, se logró capturar a este sujeto que ocasionó lesiones a una mujer en el Tolima. Se le sindica de intento de feminicidio para que responda por estos hechos. Ojalá la persona salga de esta crisis de salud”, indicó José Daniel Gualdrón, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.

Buitrago presuntamente iba a tomar un bus con dirección al sur del país, para luego cruzar la frontera con Ecuador y evadir a las autoridades. Luego de su aprehensión, en ‘Cabellos Sin Límites’, una cuenta de Facebook que después fue borrada, apareció este escalofriante mensaje: “Ya fui capturado, puedes vivir en paz. Todo lo que provocó por quedarse con lo que no es sueño, lo que trabajamos los dos. Pero bueno, disfrútalo. Hasta dónde llegamos por amor y traición por dinero”.

Entre tanto, Leidy, quien se recupera en un hospital de la ciudad y quien fue intervenida quirúrgicamente, pues una de las puñaladas le perforó un pulmón; expresó en entrevista a un medio radial: “Gracias a Dios capturaron a esta persona, lo que hizo conmigo no tiene nombre. Es una agresión brutal que no le deseo a ninguna mujer. Esperamos que se haga justicia, y que pague. Aquí sigo, de la mano de Dios, que me dio otra oportunidad”.

Al tiempo, la estilista señaló que aún teme por su seguridad, pues después de su captura, el sujeto habría continuado enviándole mensajes amenazantes a través de familiares, e ingresando abusivamente a sus redes sociales para publicar fotos íntimas suyas. Esto se suma al tiempo de hostigamiento previo que asegura que vivió por parte de Cristian.

La mujer indicó que fue agredida y asediada por Buitrago otras veces y que su denuncia no recibió el eco que esperaba. Esto fue respaldado por la Red de Mujeres del Tolima, entidad que cuestionó la falta de celeridad de la Fiscalía para atender el caso.

En Ibagué, además del intento de feminicidio, Buitrago deberá responder por arrollar con su vehículo a un motociclista, cuando se dio a la fuga.

Entre los detalles que contó Leidy sobre la agresión, aseguró que la presencia de transeúntes y personas que se bajaron de busetas y vehículos fue lo que le salvó la vida, pues el individuo estaba dispuesto a matarla.

