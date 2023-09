El supuesto asesino del conductor de uber se entregó de manera voluntaria.

Este domingo 10 de septiembre, Ibagué amaneció con la noticia del hallazgo sin vida de un hombre al interior de un carro particular, en el barrio San Antonio, parte alta, en la invasión El Obrero de la capital tolimense.

Información preliminar detallaba de un presunto robo a mano armada que originó que el hombre perdiera el control de vehículo y chocara. En el vidrio delantero se lograba percibir un agujero de impacto de bala. Vecinos del sector dieron aviso a las autoridades, quienes encontraron el cuerpo sin vida del individuo.

Al pasar las primeras horas de la mañana, el medio local Alerta Tolima reveló que se trataría de Yorman David Cañón Téllez, de aproximadamente 27 años de edad. Posteriormente, la Coronel Sandra Liliana Rodríguez, Comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué informó que este trágico suceso no era un accidente de tránsito, sino un homicidio.

Al realizar la respectiva revisión del cadáver, el personal encargado estableció que tenía una lesión en un costado de su cuerpo, a causa de un disparo con arma de fuego.

Se pudo confirmar que la víctima mortal, al parecer, se dedicaba a brindar servicio de Uber.

Las autoridades locales se pusieron al frente de las investigaciones pertinentes para dar con el paradero del/ de los responsables de este crimen que hoy deja consternados a los ciudadanos de la Capital Musical.

Presunto homicida se entregó

El medio local Ecos del Combeima presentó, en entrevista, al presunto asesino de Cañón Téllez, quien se entregó de manera voluntaria para responder por el crimen. El hombre, identificado como Yeison Betancourt, de 22 años y oriundo de Medellín, al parecer, iba en estado de embriaguez y actuó de manera intolerante con su arma de fuego.

El implicado, ya custodiado por la Sijin pidió disculpas por sus acciones y ofreció suministrar lo correspondiente para aclarar este triste suceso.

“Les pido muchas disculpas, que me perdonen por lo que hice, no quería hacerlo. Yo soy un trabajador, yo respondo por mi familia y los tragos y todo eso, lamentablemente fue así, por eso estoy dando la cara y me entrego para que todo salga bien. Que me disculpen por lo que hice, no se puede remediar, pero muchas disculpas”, acotó durante la entrevista.

