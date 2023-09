Él era Yorman, el conductor ibaguereño asesinado ayer: presunto asesino dio su versión

Las alarmas se encendieron en el barrio San Antonio, en la mañana de ayer, cuando algunas personas de la invasión El Obrero, hallaron un carro particular estrellado y en medio de la vegetación, por lo que decidieron llamar a las autoridades.

Al llegar los uniformados de la Policía Metropolitana de Ibagué encontraron un carro de color rojo con placa NFL 294 de Mariquita, que estaba fuera de la calzada contra un montículo y en medio de la hierba, por lo que decidieron realizar una inspección, pues la persona todavía estaba adentro.

Según la comandante de la Metropolitana de Ibagué, coronel Sandra Liliana Rodríguez Castro, el caso habría ocurrido sobre las cuatro de la madrugada, pero sobre las 10 a.m. fue informado el cuadrante por un accidente de tránsito, pues no se evidenciaba a simple vista que se trataba de un homicidio.

“Al hacer la inspección se ubica a la persona con una lesión a la altura intercostal (tórax) que le ocasionó la muerte al conductor de aparentes 27 años de edad”, informó la oficial.

De manera extraoficial se conoció que esta persona respondía al nombre de Yorman David Cañón Téllez y que al parecer estaría prestando un servicio de conductor de plataforma en el momento en el que fue asesinado; sin embargo, otras versiones indican que al momento del ataque, no estaba trabajando en esta labor.

El panorámico del automóvil tenía un impacto, que al principio presumieron había sido causado por el choque.

La coronel de la Policía Metropolitana de Ibagué informó que, desde el momento en que se realizó la inspección y se detectó que no se trataba de un accidente de tránsito, las autoridades iniciaron con la recolección de información.

“Verificamos información en el sector y hacemos entrevistas a los familiares para ubicar a los responsables de este hecho”, aseveró la comandante de la Metib.

El hoy occiso vivía cerca a la Universidad de Ibagué, era egresado del Colegio Inocencio Chincá.

Se entregó posible homicida

Al caer la tarde de ayer, en un video divulgado por Ecos del Combeima, el presunto homicida, quien se entregó a las autoridades dijo que se sentían arrepentido, que él no es así, solamente iba llegando al barrio, le iba a disparar a la llanta del carro, y le ofreció disculpas a la familia.

"No quería hacerlo, por cosas de tragos, el hombre me iba a tirar el carro encima, lo que hice fue esquivarle, hice un tiro y se lo pegué y estoy arrepentido, quiero que todo salga bien".

El hombre de 22 años y quien se identificó como Yeison, contó que tiene su esposa y un niño de seis años, para quienes trabaja de manera honrada.

"No iba ni a robarlo ni nada, yo iba para mi vivienda, el señor pensó que lo iba robar y me tiró el carro encima y con los tragos encima fui a dispararle a la llanta, pero no sé si saltó la bala".

Aseguró que luego del susto arrojó el arma lejos y se fue para su casa y le contó a su esposa sobre lo ocurrido.

Dato

El Obrero es una invasión más arriba del barrio San Antonio en la comuna Seis en Ibagué.

