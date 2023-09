Recluso se enterró una varilla en el abdomen para exigir su traslado a cárcel de Ibagué

Interno de la Cárcel de Palogordo en Girón, Santander optó por autolesionarse para ejercer presión en las directivas y así conseguir su trasladado a otro centro reclusorio.

Sin pensarlo dos veces, el recluso Edgar Orlando Cedeño quien sen encuentra condenado por secuestro, se incrustó a sí mismo una varilla en el abdomen, como una medida desesperada por llamar la atención de las autoridades y hacer una importante petición.

Cedeño habría puesto en riesgo su integridad para pedir su traslado a la Cárcel de la Picota en Bogotá o a la Cárcel de Picaleña de Ibagué. Mencionó que se dejaría atender si se comprometen a notificar su requerimiento, de lo contrario, enfatizó que no permitiría la revisión de personal médico, "Mi petición es solicitar el traslado a la cárcel Picota de Bogotá o la cárcel Picaleña en Ibagué. Me dejo atender y me saco de esta situación, directamente, el día que me notifiquen el traslado, antes no, porque no me cumplen la palabra”, mencionó el sentenciado en un video que está en poder de la Defensoría del Pueblo.

Por su parte, las autoridades del INPEC están investigando el incidente para conocer cómo accedió a la herramienta con la que se ocasionó la lesión y finalmente, recordaron que los traslados de reclusos siguen procedimientos legales y criterios de seguridad que son estudiados a detalle, por lo cual por el momento Cedeño no tiene ninguna respuesta.

