Los insurgentes usaron a la población civil como escudo humano.

Hay preocupación en el sur del Tolima, tras el registro del enfrentamiento militar entre disidencias de las Farc y uniformados del Ejército, durante la mañana y tarde de este jueves 21 de septiembre en el sector de Riosucio, en Rioblanco.

Lea acá: Nuevo atentado terrorista en Colombia: ataque con carrobomba estalló en estación de Policía

Según se pudo establecer, tropas del Ejército Nacional – COZEUS combatió al grupo residual Ismael Ruiz, de las desaparecidas Fuerzas Revolucionarias de Colombia, por el hostigamiento que se hacía a la comunidad. De acuerdo a las autoridades, los insurgentes se refugiaron y utilizaron las viviendas para no recibir los disparos de los militares.

Frente a los sucedido, el coronel Mauricio Acuña acotó que, “sostuvimos combates de mediana intensidad en la zona rural del municipio de Rioblanco en el sur del Tolima sobre el cañón del río Cambril, entre la vereda Rionegro y Campoalegre, allí las tropas las tropas del batallón numero 18 estaban realizando operaciones de control cuando fueron sorprendidos por estos bandidos de la Ismael Ruiz de las Farc. Se sostuvieron dichos combates desde la mañana y toda la tarde, en donde estos bandidos se escondieron en las casas de los civiles, poniendo como escudos a estas personas, entre ellos niños, y así aprovechar para disparar contra nuestros uniformados”.

A pesar de usar a los civiles como escudos en el enfrentamiento, ninguno resultó herido.

Puede leer: ¡Terror en Colombia! Muertos y heridos en atentado terrorista: imágenes devastadoras

La comunidad sureña del departamento no ve con buenos ojos esta situación, de la que no eran testigos hace años y la que no quieren volver a repetir.

Finalmente, el alto oficial dejó claro que se desconoce si este grupo armado está asentado en el territorio o va de camino para el departamento del Cauca.