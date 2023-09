¿Se acabó la ‘guachafita’? Policía le puso un alto a la delincuencia en Villa Resistencia: las medidas

Las balas y la violencia se había “tomado de pinta” este sector de Ibagué.

En Villa Resistencia ocurre una balacera cada semana y los habitantes de la Ciudadela Simón Bolívar tercera etapa ya no soportan más los hurtos, enfrentamientos entre bandas, microtráfico y otros hechos delincuenciales que ocurren a diario al interior de dicha invasión ubicada en la comuna Ocho de Ibagué.

A raíz de múltiples denuncias ciudadanas y la balacera ocurrida la tarde del lunes en ese sector, la Administración Municipal y la Policía Metropolitana de Ibagué ejecutaron ayer una intervención y montaron un cerco en los alrededores de la invasión con el fin de controlar el ingreso y la salida de personas y de esa manera verificar que sean propietarios o tengan arraigo.

Lea también: Joven en Ibagué fue atacado a tiros saliendo de discoteca: se debate entre la vida y la muerte

¿Villa Resistencia o Villa Delincuencia?

La Policía informó ayer que la tarde del lunes se registró un nuevo incidente en Villa Resistencia, esto luego de que las autoridades atendieron a un hombre identificado como Cristian Camilo Cadena Rivera, quien se encontraba en estado de embriaguez y presentaba una herida con arma de fuego en su pierna izquierda.

De acuerdo con la coronel Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué: “al ser trasladado al hospital Federico Lleras, refiere el desestimiento de ser atendido por el personal médico, por lo cual se le habilita su salida. A este sujeto se le revisaron los antecedentes y demás, sin figurar ningún tipo de anotación”, explicó la coronel.

Esa misma tarde se llevó a cabo un consejo extraordinario de seguridad, después del cual la Administración Municipal y la Metib decidieron intervenir la invasión con el fin de contrarrestar los delitos que allí se vienen cometiendo, así como las afectaciones a los habitantes de la ciudadela Simon Bolivar tercera etapa. Para cumplir ese propósito, desplegaron decenas de uniformados en el perímetro de la zona.

La intervención

De acuerdo con la coronel Sandra Liliana Rodríguez, junto a las demás autoridades de la ciudad venían planeando unas intervenciones por fases en Villa Resistencia, pero a raíz de los hechos ocurridos el lunes, tomaron la decisión de anticiparlas.

Lea también: En plena eucaristía, sujeto entró y apuñaló a una mujer: sucedió en iglesia del Tolima

“Desde ayer instalamos un cerco en todo el perímetro de Villa Resistencia con el fin de controlar a todas las personas que ingresan y salen del sector. Asimismo verificar si efectivamente tienen algún derecho adquirido frente a la propiedad o no, esto con el fin de ir minimizando las afectaciones de inseguridad que ha manifestado la ciudadanía que se han presentado acá”, manifestó la coronel.

La oficial indicó que las únicas personas que podrán ingresar a Villa Resistencia serán aquellas que demuestren su pertenencia al predio, mientras que aquellos que no estén identificados plenamente o no tengan elementos que permitan conocer su procedencia, no podrán hacerlo.

Tenga en cuenta

Según la coronel Sandra Rodríguez “el anillo de seguridad va estar durante las 24 horas y se mantendrá hasta que se dé una orden administrativa frente a los lotes que están hoy siendo ocupados ilegalmente”.