Victor Guerrero, el comerciante ibaguereño conocido como ‘El Ángel del Puente de la Variante’, debido a su contribución a la hora de salvar las vidas de aquellas personas que llegan con la intención de lanzarse desde dicha estructura, podrá quedarse por ahora en su puesto de avenas, esto gracias a una decisión judicial.

Ordenaron desalojar

Don Victor Guerrero no es cualquier vendedor, pues a lo largo de más de dos décadas y gracias a que su negocio queda a pocos metros del puente de la Variante, ha podido ayudar a salvarle la vida a decenas de personas que debido a diferentes circunstancias, llegan todas las semanas hasta las barandas de esa estructura para saltar al vacío.

Hace varias semanas se conoció que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la concesión App Gica, responsables de la doble calzada Ibagué - Cajamarca, le solicitaron a la Alcaldía de Ibagué el retiro de la caseta de venta de comestibles de propiedad de don Victor, el hombre que lleva alrededor de 23 años trabajando en dicho lugar.

Lo anterior, según ellos, debido a que su ubicación podría representar riesgo para los conductores y las personas que se ubican allí a consumir alimentos.

En declaraciones entregadas a este medio de comunicación en julio, Guerrero manifestó que durante el tiempo que lleva trabajando en ese lugar, nunca ha sucedido un accidente: “Durante 23 años eso no ha ocurrido, por supuesto no me libra ni me protege, pero en nuestra labor social en este puente, donde toda Ibagué conoce la problemática del suicidio, hemos logrado salvar y rescatar a muchas personas”, dijo.

Continuará salvando vidas

Ayer se conoció que Victor Guerrero, tras interponer una acción de tutela, logró que la decisión de un juez frenara el desalojo de su caseta, donde además de vender avenas y generar empleo, está pendiente de salvar las vidas de aquellas personas que por alguna circunstancia intentan acabar con su existencia saltando desde el puente de La Variante.

“Estoy contento porque prácticamente no se defiende el derecho al trabajo, sino el derecho a la vida a este gestor que viene realizando con mucho amor y cariño este trabajo voluntario. El respaldo de un juez de la República ha sido muy importante para poder detener este proceso de desalojo por parte del concesionario APP Gica”, indicó don Victor Guerrero.

Don Victor aprovecho para pedir la colaboración de los ibaguereños con el fin de conseguir unos nuevos binoculares, esto debido a que los que tenía se le perdieron hace varios días cuando estaba pendiente de una persona que llegó al puente.