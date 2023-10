Don Carlos, abuelo hospitalizado en Ibagué, busca reencontrarse con su familia: así puede ayudarlo

Se trata de Carlos Arturo Londoño González, de 62 años, quien busca reencontrase con sus seres quieridos.

Quebrantos de salud obligaron a que don Carlos, un adulto mayor residente en Anzoátegui, Tolima, pero oriundo del Valle del Cauca, fuera remitido al Hospital Federico Lleras Acosta en Ibagué, donde permanece interno y recibiendo tratamiento. Sin embargo, el ciudadano quiere reencontrarse con sus seres queridos.

Buscando reencuentro

“Me sentí mal del corazón, fui donde el médico y me hizo un examen y me dijo que tenía que mandarme para Ibagué porque me podía dar un ataque cardiaco”. De esta manera relató don Carlos el inicio del proceso de su hospitalización en el centro de atención médica más importante del Departamento.

Si bien el adulto mayor ya está siendo atendido por su padecimiento físico, la estancia en el centro médico le recordó la ausencia de su familia, al no contar con alguien que lo acompañe y por eso señaló que desea reencontrarse con sus parientes.

La historia de don Carlos se remonta a hace más de cuatro décadas, cuando decidió abandonar la vivienda de sus abuelos y salió a recorrer diferentes lugares del occidente del país, hasta que desde hace unos años se estableció en Anzoátegui, donde ha permanecido laborando como jornalero en fincas.

Aunque su familia es de Andalucía, Valle del Cauca; el hombre señaló que tiene un hermano llamado Elio González, quien según información del paciente reside en el barrio Comfamiliar en Cali.

El adulto mayor manifestó con voz entrecortada que le gustaría reencontrarse con él y sus demás parientes y hacerles saber que todavía existe. Don Carlos ingresó el pasado 27 de septiembre a la institución médica, donde le fue diagnosticada una condición coronaria para la cual está recibiendo el debido tratamiento, pero es necesario que haya acompañantes que se ocupen de él. Por esta razón, el área de trabajo social del hospital ha intentado encontrar a sus familiares, sin éxito hasta el momento.

Dato

Si usted conoce a la familia de don Carlos o tiene información que ayude al reencuentro, puede comunicarse al teléfono 2739805 ext. 228; o al celular 321 3821760. También puede escribir a las redes sociales del Hospital Federico Lleras Acosta.