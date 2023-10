Jovecita viajó a apoyar al Deportes Tolima y en camino sufrió un grave accidente

La joven tenía el anhelo de ver a su equipo del alma en el partido que disputará contra el Deportivo Cali

Según dio a conocer el medio de comunicación Noticias y Radio, los familiares de una menor de edad que reside en la Capital Musical, se encuentran muy preocupados tras enterarse del accidente que sufrió Xiomara, una jovencita seguidora fiel del Deportes Tolima, quien se movilizaba en una 'mula' con destino a Montería.

Aunque no se conocen muchos detalles del suceso, el medio reveló que la seguidora del Vinotinto resultó con una fractura en uno de sus pies. De manera inmediata fue trasladada a un centro asistencial para su respectiva valoración médica, pero, se supo que aún no ha podido ser intervenida quirúrgicamente debido a que no hay ningún pariente que de el consentimiento.

Dada la precaria situación económica de los padres y hermanos de la menor, han habilitado una línea de contacto para recibir apoyo solidario. Las líneas de contacto disponibles son: 3112619961 y 3213138821.

Noticia en desarrollo...