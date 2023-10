Hace algunos minutos se registró un delicado accidente, en pleno separador de la Avenida Ferrocarril.

En un hueco de al menos cinco metros de profundidad, cayó una persona quien al parecer, no se percató del socavón que está expuesto desde hace algunos días en el separador de la Calle 37 con Ferrocarril, específicamente en el barrio Nacional. Presuntamente por la oscuridad de la zona, la víctima no habría visto el agujero de gran tamaño y terminó al fondo de la cavidad.

Por el momento no se conoce su identidad ni el estado de salud. Se supo, que al sitio arribaron las autoridades y personal de rescate para realizar las maniobras necesarias y extraer al afectado.

Cabe recordar, que en pasadas ocasiones tanto la comunidad del mencionado barrio, como el concejal William Rosas, hicieron pública la denuncia del peligro que significa este vacío, en este punto de la geografía local. En un video se ve al funcionario junto a dos residentes de la zona, manifestando su preocupación por la falta de atención de la Secretaría de Infraestructura, la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo, Cortolima, IBAL y la Personería Municipal sobre esta problemática.

Señores @IbalOficial y Sec Medio Amb y Riesgo @alcaldiadeibague, en la Calle 37 con Av Ferrocaril se reporta nuevamente la falta de atención a nuestra denuncia de un socavón con más de 5 Mts Profundidad que reviste un ⚠️ Peligro incalculable y amenaza por alcantarillado averiado pic.twitter.com/6zod1mn35A — WILLIAM ROSAS (@CONCEJALWROSAS) September 15, 2023

Puede leer: Él era Mauricio: lo acecharon y mataron en el Tolima mientras disfrutaba entre amigos

Una habitante aledaña al lugar del accidente, enfatizó en que pudo evitarse si los entes municipales hubieran colocado sus ojos en este terreno de manera oportuna, el cual significa un gran peligro para los transeúntes. "Eso esperaban, me da miedo un partido de futbol, hasta que no ocurra nada grave... yo les dije que por qué no empezaban de una la obra.. pero como creen que es mentira", denunció la ibaguereña a través de un clip.

Se espera que en posteriores horas se conozcan más detalles de la persona que lamentablemente sufrió este accidente.

Noticia en desarollo...