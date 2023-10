El pasado domingo las autoridades atendieron una emergencia registrada en un hotel ubicado en el barrio San Pedro Alejandrino.

Según el reporte, un joven ingresó a dicho establecimiento, subió hasta el cuarto piso y una vez allí, cayó al vacío y perdió la vida. Se investigan las circunstancias de su muerte.

Cayó al vacío

Los familiares de Andrey Felipe Rodríguez Cabezas, un joven ibaguereño que estuvo desaparecido hasta este fin de semana, hicieron todo lo posible por encontrarlo con vida y acudieron a las redes sociales y a sus amigos para buscarlo por toda la ciudad, sin embargo, el pasado domingo fueron informados sobre su hallazgo.

Se pudo establecer que el domingo 22 de octubre, Andrey Felipe habría ingresado a un hotel ubicado en la avenida Ferrocarril con calle 23, frente al Distrito Uno de Policía. Una vez allí, subió hasta el cuarto piso y en circunstancias por establecer, terminó cayendo al vacío, por lo que investigan si este joven decidió ponerle fin a su existencia o si se trató de otro tipo de situación.

Aunque algunos medios de comunicación dieron a conocer inicialmente la versión de que presuntamente se trataba de un habitante de calle que había entrado sin permiso a dicho edificio, la familia de ‘Pipe’, como le decían de cariño, desmintió dicha información y aclaró que él era un muchacho estudioso y trabajador. Sobre Andrey Felipe se conoció que tenía 18 años de edad, tenía tres hermanos, era hincha del Deportes Tolima y había estudiado en la Institución Educativa José Antonio Ricaurte, al sur de Ibagué.

“Te amo mucho hermanito, es difícil de creer que te hayas ido, siempre me contabas tus problemas, siempre fuiste mi hermano del alma, siempre me contabas tus secretos ‘Pitodiego’, aún no lo creo. Ojalá y mi padre Jesús lo tenga en el cielo y que no sufra más. Tengo un nudo en la garganta que ni hablo, me siento vacío, no tengo ganas de nada. Siempre estarás en mi corazón, descansa en paz ‘Pitodiego’, te amo mucho hermanito”, expresó uno de los mejores amigos de Andrey Felipe.

Andrey Felipe Rodríguez está siendo velado en la funeraria La Ascensión y sus exequias se llevarán a cabo hoy a las 3:00 p.m. en la parroquia María Auxiliadora de Cádiz. La inhumación de su cuerpo será en el cementerio San Bonifacio.