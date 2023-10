Varios ciudadanos intentaron agredir físicamente a un conductor de servicio público hoy por la mañana en Ibagué.

Le tocó buscar refugio

Esta mañana un grupo de personas intentó golpear al conductor de una buseta que atropelló accidentalmente a un perrito en la ciudadela Simón Bolívar Tercera etapa, en la comuna Ocho de Ibagué.

Información entregada a este medio de comunicación da cuenta que el hecho se registró debido a que se estaba llevando a cabo una jornada de vacunación en ese sector y uno de los 'peluditos' se le soltó a su propietario y salió corriendo hacia la calle.

En ese momento venía bajando una buseta, cuyo conductor no pudo ver al canino y lo terminó arrollando. Eso generó el enojo del grupo de ciudadanos que estaban en el lugar, a tal punto que intentaron agredir al profesional del volante, quien vivió momentos de angustia y reaccionó pidiendo ayuda a través de varios audios en un grupo de Whatsapp donde se alcanza a escuchar su voz de preocupación pues asegura que le están dañando el carro, sin embargo siguió la marcha hasta llegar al CAI del Jardín Santander.

"Se me atravesó un perro y lo alcancé a coger y se me vinieron esos 'ñeros' encima, le dieron cuchillo a las ventanas. Uno se me colgó en la ventana mía y me iba a apuñalar", dijo el hombre al que le tocó buscar ayuda de las autoridades para evitar ser agredido.

El afectado conducía la buseta afiliada a Cotrautol, con número interno 0197.