Una familia del sur de Ibagué lleva diez días buscando a uno de sus seres queridos, quien desapareció el lunes de la semana anterior. El joven tiene esposa y un hijo.



Diez días buscando a Stiven

Familiares de Harrison Stiven Sevilla Quintero, de 22 años de edad, se pusieron en contacto con este medio de comunicación para dar a conocer la desaparición de este joven que había llegado a Ibagué hace dos meses proveniente de Armenia, esto debido a que en la capital del Tolima reside su hijo y su esposa.

Sevilla Quintero vive en el barrio Galán de la comuna Doce y la madrugada del pasado lunes 23 de octubre, salió a acompañar a su pareja sentimental a tomar el transporte público, sin embargo, no regresó a su hogar y desde ese día se desconoce su paradero.

A pesar de que han intentado establecer comunicación con el muchacho, este no responde las llamadas y tampoco se ha vuelto a conectar a las redes sociales, situación que aumenta la preocupación de sus allegados, que no han parado de buscarlo desde que supieron de la desaparición.

Esta redacción se comunicó con uno de los hermanos de Stiven, quien confirmó que desde esa fecha no saben nada de su ser querido y la última información que tuvieron fue que esa semana se comunicó con el papá debido a que tenían pensado brindarle ayuda para resolver algunos problemas personales, sin embargo, no han vuelto a saber de él y tampoco lo han podido llamar ya que no cuenta con celular.

Si usted conoce el paradero de Stiven o tiene alguna información que sea útil a sus familiares, puede comunicarse con su hermano Arley al celular 3108331315 o con la cuñada al 3112087795.