Profesional de la 'ola amarilla' se estrelló contra local de Ibagué, al parecer, tuvo un quebranto de salud

Un taxi con placa TGL 573 terminó impactando contra un local de electrodomésticos ubicado en la carrera segunda con calle 15 de Ibagué.

Según testigos, todo transcurrría con normalidad cuando inesperadamente se escuchó un fuerte estruendo que llamó la atención de los trabajadores de los establecimientos cercanos y de varios transeúntes que transitaban por la zona justo en ese momento. Al percatarse que un taxista había chocado violentamente contra la tienda, corrieron a auxiliarlo.

Afortunadamente, en el momento de la colisión no habían personas en la puerta del local y el conductor resultó completamente ileso. Sin embargo, al sitio arribó personal de la ambulancia de la IPS MAS SALUD para atender la emergencia y realizar el respectivo chequeo inicial al ciudadano. Posteriormente, fue trasladado a un centro de salud para una valoración más exhaustiva.

Se pudo conocer que, el hombre manifestó haber sentido un mareo repentino y no recuerda el momento en el que se produjo el accidente. No obstante, aclaró que no sintió dolor alguno y no padece de alguna enfermedad específica.

Nota: A raíz del accidente se generó un largo trancón.