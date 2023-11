Un joven que compartía con un amigo en unas cascadas ubicadas por La Variante fue víctima de la delincuencia. En el hecho por poco pierde la vida.



Luego de recuperar sus redes sociales, un joven alertó a sus amigos y demás usuarios de Facebook sobre una modalidad de hurto usada por los delincuentes en Ibagué. Los maleantes estarían atracando a personas que les gusta hacer deportes de naturaleza y ciclismo por el sector de La Variante.

El joven relató que el pasado 31 de octubre estaba con un amigo en unas cascadas localizadas por el sector de La Variante, vía entre Ibagué y Armenia a pocos metros del motel Casa de Campo, cuando fueron interceptados por un bandido.

"Hola amigos, hoy vengo a contarles la peor experiencia que he vivido hasta ahora", inició el afectado contando su historia.

Seguido relató que "no llevábamos ni cinco minutos en el sitio cuando llegó un tipo armado que nos amenazó, amedrentó y quien también hurtó todas nuestras pertenencias. No contento con eso el tipo quería matarnos pues en reiteradas ocasiones lo mencionó, nos tuvo en ese lugar más de 40 minutos".

Durante ese tiempo fue una verdadera pesadilla para las víctimas: "Mientras él podía revisar todas nuestras pertenencias y evidentemente llevarse lo mejor, poder sacar claves de tarjetas y de nuestros teléfonos... él se comunicó por teléfono con alguien a quien le decía Lanini y a quien le decía todo lo que estaba hurtando y fue ella quien le dijo que ya nos dejara y que se fuera con lo que tenía en sus manos".

Angustia y temor



Pero lo peor estaba a punto de suceder. De acuerdo con el joven, el individuo estaba alterado y de mal genio, situación que lo habría hecho accionar el arma de fuego, pero esta se encasquilló: "Es allí cuando él decide irse y dejarnos en el lugar. Saliendo del lugar el tipo hace otro disparo hacia el suelo ya que saliendo de allí encontramos la bala" comentó el muchacho.

Las víctimas fueron a la Policía Metropolitana de Ibagué a interponer la denuncia:"Nos dijeron que esa modalidad de robo estaba muy activa por estos días, que pusiera el denuncio por la página de la Fiscalía y que no me preocupara ya que para sacar la cédula no pedían el denuncio".

El joven contó que su intención con la publicación era prevenir a la ciudadanía sobre esta modalidad de robo y para que se cuiden y estén alertas. "Mi amigo y yo estamos bien, lo material se recupera pero los ladrones andan locos y tras de que roban ahora también matan por diversión", finalizó.