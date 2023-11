Delincuencia común se estaría siendo pasar por las Disidencias de las FARC en Rioblanco

La población de Río Blanco quiere vivir tranquila y su alcaldesa hace todo lo posible por garantizar su seguridad.

La mandataria Elizabeth Barbosa expresó su deseo de que la paz en Rioblanco se convierta en un bien común, prevaleciendo sobre las diferencias que otras personas puedan tener. Asimismo, manifestó su esperanza de que las Disidencias, responsables del atentado en Puerto Saldaña, opten por un camino distinto y eviten involucrarse en actividades ilícitas, como el microtráfico que se observa entre el Cauca y el municipio.

Es importante señalar que Rioblanco también se enfrenta a otros desafíos, como la delincuencia común que se hace pasar por las mismas Disidencias y opera en el Cañón de las Hermosas y algunas veredas de Planadas.

Aspi las cosas, la alcaldesa reflexionó sobre la necesidad de una acción directa por parte de la Policía para abordar estos problemas. A pesar de la amenaza constante, destacó que no ha dejado de trabajar y que ha estado enfocada en liderar desde Rioblanco, sin ofrecer declaraciones públicas desde el reciente incidente. "Esperemos que sea una acción directa de la Policía, no he vuelto a tener amenazas y después de lo que pasó no he parado de trabajar, he estado en Rioblanco alejada sin dar declaraciones. Le pido a Dios por la preservación de la vida de todos y esperemos que pueda liderar desde otras esferas y moverme al servicio del pueblo", manifestó.

Elizabeth Barbosa considera sus cuatro años en el cargo como victoriosos, a pesar de la falta de apoyo del gobierno departamental en términos de recursos y proyectos. Ahora, espera que Rioblanco pueda detener los conflictos con los grupos armados y las autoridades.

En conclusión, la comunidad de Rioblanco anhela una estabilidad duradera y la erradicación de la violencia en la región del sur del Tolima.