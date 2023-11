El general retirado del Ejército Jhon Jairo Rojas Gómez, natural de Ibagué hizo unas fuertes declaraciones defendiéndose de las acusaciones por acoso sexual y colaboraciones a las disidencias de las Farc y narcotraficantes.

El tolimense se defendió y hará todo lo posible para regresar de nuevo a la institución.

En septiembre pasado, la Fiscalía General de la Nación informó que abrió un investigación en contra de Rojas Gómez por presuntas actividades irregulares de carácter operacional, administrativo y personal, hechos que supuestamente, habría cometido cuando fue comandante del Comando Conjunto número 2 del suboccidente del Ejércitoque opera en Valle del Cauca, Nariño y Cauca.

Dos meses después de los señalamientos, el ibaguereño en una entrevista con la Revista Semana denunció que se trató de un montaje en su contra, donde el principal responsable sería el general Luis Mauricio Ospina, quien también está involucrado en el escándalo por escuchar de manera ilegal al maestro de inglés de su pareja sentimental.

Para Rojas Gómez el informe que presentaron el 22 de septiembre varios comandantes del Ejército no es verdad y todo estaría basado en chismes. El documento habría sido firmado por el general Ospina, y según Rojas también es un ataque a su familia y a su ascenso, con el informe sobre las acusaciones lo sacaban de la línea de ascenso. Además, estarían involucrados oros generales

“él elaboró el informe, firmó lo que es un montaje. Y lo que me causó extrañeza fue que él no hubiera dedicado un minuto a analizar que eso era un montaje, conociendo de años anteriores quién era el general Rojas. (...) Hay apartes de esos informes que son chismes, cosas que ni siquiera tienen un valor probatorio. Todo con el ánimo de sacarme del juego a escondidas, de sacar a este soldado”, dijo Rojas Gómez.

Asimismo, el general retirado indicó que su hija perdió un bebé por los nervios debido a los seguimientos en su contra.

“Al ver este montaje y lo que le pasó a mi nieto o nieta, o que pude haber perdido a mi hija por culpa de un montaje, ¿quién me va a responder? Desde aquí le digo a mi general Ospina: ¿usted me va a responder si le hubiera pasado algo a mi hija? ¿Usted me responde por ese nieto?”, refirió Rojas.

Este montaje acabó con su carrera impecable: “Qué más quieren conmigo? Acabaron con mi carrera, me hicieron un montaje, nunca había tenido una investigación. Soy un oficial condecorado y no voy a decir aquí cuántas medallas tengo, porque se las debo a mis subalternos. Amo esta institución, salí con la nobleza de un soldado a mi retiro”.