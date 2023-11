Una joven amaneció tendida en el pasto a la orilla de la vía cerca al puente de la variante.

Recientemente se conoció una situación inquietante en la que se vió involucrada una mujer de aproximadamente 30 años de edad. Según dio a conocer el medio de comunicación Ecos del Combeima, la mujer fue encontrada por un grupo de ciclistas quienes habitualmente se trasladan hasta este punto de la geografía local con el propósito de hacer ejercicio.

Una de las personas que se detuvo a mirar qué pasaba con la ciudadana, contó que al parecer está bajó los efectos del alcohol. "Me encontraba aquí haciendo deporte y hace como media hora encontramos una muchacha tirada aquí en la carretera, creo que está como algo tomadita. Ya llamamos a la Policía pero nada que llega y tampoco la ambulancia".

Puede leer: ‘Tribilín’ fue la víctima a la que le dispararon desde un vehículo médico en Ibagué

El testigo manifestó que en primera medida se acercó con el fin de tomarle los signos vitales ya que visiblemente estaba inmóvil. "Le tomé los signos vitales y sí tenía. La desperté, me dijo que no quería decirme el número de celular de sus familiares ni nada. No se sabe su nombre".

El bondadoso hombre refirió que, la joven tiene un tatuaje de una bicicleta en su brazo derecho y otro en la espalda del cual no tiene mayor referencia pero podría tratarse de un nombre entre mariposas. Además, indicó que "tiene los brazos raspaditos y las manos también".

Al cabo de unos minutos, arribó al sitio una patrulla de la Policía y una ambulancia. La mujer es atendida por personal paramédico.

Además: Violenta riña se registró anoche en el Murillo Toro: al parecer, hay personas heridas

Por el momento, no hay pronunciamiento de las autoridades puesto que el caso se registró hace algunos minutos. Sin embargo, se espera que en posteriores horas se conozcan más detalles.

Noticia en desarrollo...