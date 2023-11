Las autoridades investigan el más reciente caso de homicidio en el nororiente del departamento del Tolima.





Se trata de un integrante del Ejército Nacional al que presuntamente le quitaron la vida en medio de un hurto en el municipio de Melgar. El hecho habría ocurrido en la madrugada de este domingo cuando la víctima estaba en su motocicleta y fue interceptada por delincuentes armados que tenían la intención de robarle el rodante de su propiedad.

El ciudadano identificado como Víctor Arvey Giraldo Colorado, que se desempeñaba como soldado profesional adscrito a la base militar de Tolemaida se encontraba cerca al centro vacacional La Palmara, cuando fue abordado por los maleantes. Según testigos, los sujetos también en motocicleta al parecer de manera previa siguieron al militar.

Luego lo habrían hecho descender del rodante, pero este habría puesto resistencia y forcejeó con los delincuentes para evitar el hurto. Por lo anterior, uno de los bandidos sacó un arma de fuego y sin pensarlo la accionó contra Giraldo Colorado en la cabeza.

El soldado cayó a la carretera mientras que el asesino descendió del rodante de su ‘compinche’ y se subió en el de la víctima fatal. Luego huyeron en contravía hacia el sector conocido como La Colorada.

Los ladrones se llevaron la moto de propiedad del motociclista de marca Yamaha 115.

Al sitio arribaron unidades de criminalística para realizar la inspección técnica del cadáver que luego fue trasladado al instituto forense de Medicina Legal.

Por el momento las autoridades no se han pronunciado sobre este terrible hecho delincuencial, sin embargo, allegados al soldado profesional Giraldo Colorado sí rechazaron el crimen y pidieron a la Policía Nacional que la muerte de su allegado no quede en la impunidad.

“Hoy me doy cuenta que el paso por esta vida es efímero, que tenemos mucho que hacer y poco tiempo. Hoy se va un amigo y quedan sus recuerdos, pero no se muere quien se va si no quien se olvida. Dios te bendiga hermano, las noticias duelen más cuando no se esperan y más si te encuentras lejos de todo y de todos que en paz descanses guerrero mío pronto nos volveremos a ver”, publicó en redes sociales un amigo de la víctima.