La Policía del Tolima rechazó el vil asesinato del soldado en Melgar perpetrado por delincuentes que le robaron la motocicleta.



El coronel Libardo Fabio Ojeda Eraso, comandante de la Policía del Tolima indicó que un grupo especial de la Sijín realiza las acciones pertinentes para identificar y localizar a los responsables del homicidio del soldado Víctor Arvey Giraldo Colorado, en hechos ocurridos en la noche del sábado.

“Se presenta el homicidio de un héroe de la patria, un soldado profesional perteneciente a la brigada logística adscrita al fuerte militar de Tolemaida, el hecho se habría presentado a un costado de la vía en la ruta Melgar - Bogotá, kilómetro 40 más cinco, específicamente en la vereda San José de la Colorado”, manifestó el comandante de la Detol.

Según el coronel Ojeda Eraso, el soldado “se encontraba departiendo con unos amigos y fue abordado por dos sujetos quienes se movilizaban en una motocicleta, el hecho según las acciones y las investigaciones adelantadas hasta el momento podrían señalar que se trataba de un hurto y nuestro soldado al oponer resistencia a esto habría sido impactado vilmente por estos sujetos con arma de fuego”.

Giraldo Colorado murió en el sitio a donde llegaron investigadores de criminalística para realizar los actos urgentes: “La Policía Nacional acordona el lugar de los hechos, recolecta elementos materiales probatorios e inicia las investigaciones pertinentes. Adicionalmente se conoce de que a nuestro soldado le habrían hurtado una motocicleta rx s 115 la cual no la hemos encontrado hasta el momento no obstante seguimos con nuestra investigación y no vamos a descansar hasta lograr con la judicialización localización y capturar a los responsables de este hecho”, finalizó Ojeda Eraso.