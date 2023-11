Un terrible caso de maltrato animal tuvo lugar en un barrio de la comuna Seis de Ibagué, donde dieron a conocer ante las autoridades que una de las habitantes de dicha urbanización había dejado encerrado desde hace varios días a un perro, sin comida, agua o cualquier otro cuidado que requieren las mascotas. A raíz del abandono, el 'peludito' murió de hambre.



Denunciada por maltrato animal

Una defensora de animales de Ibagué denunció ante las autoridades un grave caso de maltrato animal, registrado en la urbanización Fuente de los Rosales, en la comuna Seis. Según lo informado, los residentes de una casa ubicada en la etapa Uno, se fueron de viaje y dejaron encerrada a una mascota sin ningún cuidado.

“No entiendo, ni me cabe en la cabeza que el dueño de un animal se vaya de viaje y lo deje por días encerrado sin encargárselo a un familiar, conocido, vecino o pagar una guardería. Se van, pasan los días hasta el punto de morir el animalito y dentro de la casa como lo muestran las fotografías”, aseguró la denunciante.

La representante de la organización ‘Luchemos por los que no tienen voz’, también dio a conocer que al comunicarse con los responsables de la vivienda, estos respondieron con desinterés: “¿Saben que es lo peor? La llamaron y su respuesta fría fue: “rompan el vidrio y sáquenlo, ese perro no es mío, o si quieren les hago llegar las llaves mañana” (la dueña del animal no se encuentra en la ciudad de Ibagué Tolima que es donde sucedió el caso). Pobre animalito, para mí es una injusticia terrible”.

Asimismo, expresó que la dueña del animal debe responder ante las autoridades: “Hoy mi corazón está destrozado, con mucha tristeza, impotencia, y dolor de ver tanta maldad y crueldad hacia los animales por sus propios dueños. Esto es maltrato animal y abandono, la dueña de este animal debe ser judicializada”.

A raíz de esta situación, a las 9:40 de la noche del pasado domingo, las autoridades acudieron a la vivienda para llevar a cabo los actos urgentes, esto después de que la denunciante le solicitó al 'Grupo Especial para la Lucha Contra el Maltrato Animal’ (GELMA) de la Fiscalía, que acudiera al lugar.