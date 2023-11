"Mono te extrañaremos" Tolimense fue asesinado en Polonia: toda una comunidad lo llora

Tolimense fue asesinado en Europa en circunstancias que por ahora son materia de investigación.

El pasado domingo se conoció la trágica noticia del asesinato de Julio César Hernández, un hombre originario del municipio de Guamo, Tolima, quien con el entusiasmo de encontrar mejores oportunidades laborales, decidió viajar a Polonia a probar suerte.

Su familia, la cual reside en la vereda Bocas de Lemayá del mencionado municipio, ha lamentado profundamente esta pérdida. En especial, su hijo, quien en redes sociales ha expresado su indignación, dolor y angustia por la muerte de su ser querido en manos de la violencia. "Papito lindo, ¿por qué me dejó solo, viejo lindo? Me va a hacer mucha falta, viejo lindo, no me esperaba esta triste noticia. Siempre lo voy a llevar en mi corazón, rey lindo", se lee en Facebook.

Según se ha podido conocer, Hernández perdió la vida en medio de un hecho de intolerancia, en el que un sujeto lo atacó presuntamente tras hacerle un reclamo. Aunque por el momento no se conocen mayores detalles del crimen, la realidad es que el tolimense perdió la vida lejos de casa y de las personas que más lo querían.

Muchos amigos y allegados que viven en el Guamo se han pronunciado al respecto: "Que Dios le dé consuelo a sus familiares y seres queridos, pues fuiste una gran persona, Julio", "Mis más sentido pésame, que Dios les dé mucha fortaleza a la familia. Lo recuerdo, fue mi exalumno", "Muy triste, Dios lo tenga en su gloria, un muchacho trabajador, sus hijitas, su mamá. Dios le dé fortaleza para afrontar este dolor tan grande", "Mi mono, te voy a extrañar mucho".

Dato: Se espera que en los próximos días puedan repatriar el cuerpo del guamuno para darle cristiana sepultura en su tierra natal.

Tome nota: Se espera que en posteriores horas surja nueva información sobre este lamentable hecho que deja consternada a toda una comunidad.