Imputaron a los responsables del homicidio de dos hermanos en el Tolima

Las capturas

Un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Tolima, judicializó a Albeiro Mejía Triana y Fredy Andrés Lozano Idrobo, por su presunta responsabilidad en delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico o porte ilegal de armas de fuego o municiones.

Los hechos investigados ocurrieron el 30 de agosto de 2023. Los dos homicidios sucedieron en la vereda Serrezuela las Garzas, zona rural de El Guamo. Los dos hombres, de 18 y 20 años, fueron atacados con arma de fuego, razón por la cual perdieron la vida.

Según la investigación, los procesados harían parte del grupo delincuencial Los Sicarios que delinquen en El Guamo, El Espinal y Flandes.

Ninguno de los investigados aceptó su responsabilidad en los delitos en su contra. Los imputados están privados de la libertad en centros carcelarios por su aparente participación en varios homicidios.

Un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

El doble crimen

Eran alrededor de las 8:00 p.m. del miércoles, 30 de agosto de 2023, cuando los habitantes de la vereda Serrezuela del Guamo, escucharon varios disparos en cercanías a un puente que hay en la zona. Al verificar lo ocurrido, encontraron que dos hombres que se encontraban dialogando en dicho lugar, fueron baleados a la altura de la cabeza.

Versiones del hecho indicaron que el crimen habría sido cometido por sujetos a bordo de una motocicleta que tras disparar contra estas personas, huyeron del sitio. Una de las víctimas perdió la vida en el mismo lugar del ataque, mientras que el otro hombre fue trasladado a las urgencias del hospital San Rafael del Espinal, donde falleció cuando era atendido.

El coronel Libardo Fabio Ojeda Eraso, comandante de la Policía Detol, refiró que “el Departamento de Policía Tolima se permite informar la triste noticia del asesinato de dos personas en zona rural del municipio del Guamo. Son dos hermanos que se encontraban en el sector de la Serrezuela, cuando por informaciones que hasta ahora se están recopilando, llegaron dos personas en motocicleta y dispararon en varias ocasiones contra las víctimas. Esta vereda queda aproximadamente a 40 minutos del casco urbano del Guamo. Estamos desplegando toda la capacidad de la institución para dar con la captura de los responsables de este lamentable hecho”, dijo el comandante.

Las víctimas

Los dos fallecidos eran hermanos y fueron identificados como Erick Giovanny y Daniel Vásquez Trillos. Ambos eran oriundos del Espinal y estaban trabajando en zona rural del Guamo cuando fueron atacados por los sicarios. Hasta el momento se desconocen los motivos.

“Ay Dios mío, aún no lo puedo creer, Daniel y Erik siempre estuvieron compartiendo pequeños momentos con mis hijos, momentos de risas, enojos , alegrías. A pesar de ser la tía gruñona, cuando les peleaba no era por mal, era por que quería lo bueno para ustedes, aunque ambos eran de personalidades diferentes, estaba ahí para aconsejarlos. Quedaron huérfanos de padre desde muy pequeños, siempre les dije que les tocó madurar muy biches, les tocó guerrearla y eso me entristecía porque cada persona debe vivir su etapa y les tocó otra vida. Llevo en mi memoria los momentos compartidos. Descansen en paz y que Dios los tenga en su santa gloria”, expresó en su momento uno de sus seres queridos.