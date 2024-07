Ocurrió en segundos: bebé de 22 meses murió por ahogamiento en una quebrada de El Espinal

Una familia de El Espinal enfrenta del dolor de una tragedia.

Una bebé de 22 meses perdió la vida recientemente en una quebrada del municipio tras ser arrastrada por las aguas. La niña se encontraba cerca de su vivienda en la vereda La Morena, junto a su madre. Al parecer, en un momento de curiosidad, se alejó un poco de su progenitora, quien, en un aparente instante de descuido, la perdió de vista. La madre comenzó a buscarla y, al no recibir respuesta, otros familiares se unieron a la búsqueda.

Lamentablemente, la menor fue encontrada unos metros más abajo por sus parientes, quienes la trasladaron de inmediato al Hospital San Rafael de El Espinal con la esperanza de reanimarla.

Según Paula Góngora, gerente del centro hospitalario, “Atendimos este caso pero no se pudo hacer nada por su vida; la niña llegó sin signos vitales y no pudimos reanimarla.” Góngora subrayó la importancia de no perder de vista a los niños en estos lugares, ya que pueden ocurrir tragedias como esta: “Debemos cuidar a nuestros niños y niñas y estar atentos a esta población,” concluyó.