Mujer llegó al puente de la variante en su vehículo y tomó fatal decisión

La mañana de este jueves, una mujer llegó hasta el puente de la variante en Ibagué y saltó al vacío.



Fatal decisión

Aproximadamente a las 8:00 de la mañana de este jueves, 25 de julio, las autoridades fueron avisadas acerca de una mujer que llegó hasta la nueva estructura del puente de la variante, con intenciones de saltar al vacío.

No obstante, la persona, que se movilizaba en una camioneta blanca marca Nissan Pathfinder de placa FQP 305, no dio tiempo de reaccionar a los encargados de atender estas emergencias y tomó la fatal decisión de lanzarse desde la estructura.

De interés: Taxista fue atracado en el barrio La Pola y no siendo suficiente, le cortaron la cara

A esta hora, organismos de rescate se dirigen al sitio para extraer el cuerpo de la zona boscosa, aledaña a la ribera del río Combeima.

Consejos para identificar problemas de salud mental

La depresión y la ansiedad son enfermedades mentales que se pueden tratar. Karla Babativa, médico de la Unidad de Salud de Ibagué, brinda algunas recomendaciones para identificar estos trastornos y saber cómo actuar.

"Cuando la tristeza va más allá y veo que estoy en un hoyo; cuando duermo todo el tiempo o no; cuando como mucho o no como; cuando lloro todo el tiempo, cuando me aíslo de la sociedad, se puede llamar depresión”, explicó Karla Babativa.

Leer: Ocurrió en segundos: bebé de 22 meses murió por ahogamiento en una quebrada de El Espinal

Asimismo, la ansiedad se caracteriza por tener deseos de salir corriendo, las palpitaciones aumentan sin que se haya ejecutado alguna actividad física, se tienen deseos de caminar de un lado para otro, entre otros síntomas.

La profesional de la salud, también mencionó algunas maneras para ayudar a un familiar o amigo que esté enfrentando una dificultad emocional, mediante actividades sencillas, las cuales sirven para marcar la diferencia.

Le puede interesar: A la cárcel presunto responsable del hurto de un televisor en un colegio de Ibagué

"Debemos sacar a la persona de su vida cotidiana, de su hábito diario, por ejemplo, llevarla a hacer ejercicio, a caminar, a comer algo que eleve esos niveles hormonales de placer. Luego podemos indicarle de ir con un profesional. Todo el mundo debe ir al psicólogo, eso es algo terapéutico”, concluyó la profesional.

Es importante resaltar que, a la fecha continúa habilitada la línea ‘Yo Te Escucho’ 3177012061 las 24 horas del día, para quienes necesiten una orientación psicológica en momentos de crisis.