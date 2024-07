Joven tomó fatal decisión en Ibagué

Al mediodía de este viernes 26 de julio, un joven al parecer habría decidido acabar con su existencia.





Las autoridades fueron alertadas por la comunidad del Barrio Ancón, ubicado en la comuna dos de Ibagué, sobre la decisión de un joven de ponerle fin a su vida quien al parecer residía en un segundo piso cerca de la Universidad Antonio Nariño.

El Cuerpo Técnico de Investigación, CTI de la Fiscalía arribó al lugar de los hechos, para hacer el respectivo levantamiento del cuerpo de quién hasta el momento se desconoce la identidad. La comunidad del sector se encuentra desconcertada por los hechos presentados.

Consejos para identificar problemas de salud mental

La depresión y la ansiedad son enfermedades mentales que se pueden tratar. Karla Babativa, médico de la Unidad de Salud de Ibagué, brinda algunas recomendaciones para identificar estos trastornos y saber cómo actuar.

"Cuando la tristeza va más allá y veo que estoy en un hoyo; cuando duermo todo el tiempo o no; cuando como mucho o no como; cuando lloro todo el tiempo, cuando me aíslo de la sociedad, se puede llamar depresión”, explicó Babativa.

Asimismo, la ansiedad se caracteriza por tener deseos de salir corriendo, las palpitaciones aumentan sin que se haya ejecutado alguna actividad física, se tienen deseos de caminar de un lado para otro, entre otros síntomas.

La profesional de la salud, también mencionó algunas maneras para ayudar a un familiar o amigo que esté enfrentando una dificultad emocional, mediante actividades sencillas, las cuales sirven para marcar la diferencia.

"Debemos sacar a la persona de su vida cotidiana, de su hábito diario, por ejemplo, llevarla a hacer ejercicio, a caminar, a comer algo que eleve esos niveles hormonales de placer. Luego podemos indicarle de ir con un profesional. Todo el mundo debe ir al psicólogo, eso es algo terapéutico”, concluyó la profesional.

Es importante resaltar que, a la fecha continúa habilitada la línea ‘Yo Te Escucho’ 3177012061 las 24 hor