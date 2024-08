Dos hombres intentaron tomarse a las malas un parqueadero en Ibagué

Dos hombres fueron capturados por lesiones personales y violación a habitación ajena. El hecho ocurrió sobre la avenida Pedro Tafur.



Estas dos personas, en aparente estado de alicoramiento, llegaron hasta una propiedad privada, que funciona como parqueadero, violentaron los candados e ingresaron con el fin de amenazar a las personas que se encontraban allí para que desalojaran el bien. El problema está siendo tratado por la inspección de policía.

En la noche del 7 de agosto, ocurrió una alteración de la tranquilidad en la avenida Pedro Tafur, exactamente en la calle 83 sur del barrio Villa Café, hasta donde llegaron dos sujetos que irrumpieron agresivamente en un parqueadero privado, con el fin de ejercer presión y amenaza haciendo uso de un arma de fuego tipo traumática, para que las personas que se encontraban dentro de esta propiedad, desalojaran, según ellos, porque el dueño del terreno les había entregado un poder para tomar posesión del bien.

De acuerdo con las versiones recopiladas en el lugar, se pudo establecer que los dos capturados dañaron el candado e ingresaron al parqueadero, ordenando al poseedor y al vigilante que desocuparan la propiedad, lo que generó un cruce de palabras que termino en agresiones físicas y el uso de armas traumáticas, dejando como resultado tres personas lesionadas.

Dos de los lesionados, son los que estaban cuidando el parqueadero, quienes recibieron impactos por arma traumática, uno a la altura del codo derecho y otro en el tobillo de la pierna derecha.

El otro herido es uno de los capturados, quien también resultó con lesiones leves por arma traumática, lo que parece indicar que las personas que se encontraban al interior del terreno también tenían este tipo de pistola, pero en el momento del registro no fue hallada.

Con el señalamiento de la víctima y los elementos materiales probatorios incautados, se procedió a la captura por los delitos de lesiones personales y violación a habitación ajena.

Al respecto, el coronel Diego Edixson Mora Muñoz, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, manifestó: “Estas problemáticas de comportamiento social y de convivencia, no pueden terminar en hechos tan lamentables como estos, sabemos que este terreno se encuentra en proceso en la inspección de Policía, por lo que nuestra invitación a la comunidad es a respetar estos procesos policivos y hacer uso de la mediación policial, para dirimir cualquier situación que afecte la convivencia entre dos o más personas. No a las vías de hecho, no a la violencia, la mejor salida ante los conflictos ciudadanos es el diálogo”.