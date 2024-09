Andrea, la joven que tuvo a su bebé en Ibagué, pero murió luego del parto: denuncian negligencia médica

Recientemente se dio a conocer un lamentable caso en Ibagué, donde denuncian en redes sociales la pérdida de una madre debido a presunta negligencia médica.

Andrea Marroquín, una joven apasionada por el América de Cali y con el gran deseo de ser mamá, falleció en la Capital Musical cinco horas después de dar a luz a su bebé, según informó su esposo en redes sociales.

De acuerdo con una denuncia que ha tomado fuerza en Facebook, Marroquín tenía un embarazo de alto riesgo debido al tamaño del bebé. Desde el inicio, los ginecólogos alertaron que lo más apropiado era realizar una cesárea. Sin embargo, versiones de personas cercanas indican que la EPS a la cual estaba afiliada Andrea presuntamente no gestionó de manera eficaz el procedimiento, lo que habría llevado a que Andrea tuviera que esperar varias horas antes de finalmente dar a luz.

Aunque el niño nació de manera satisfactoria, la felicidad se desvaneció cuando, cinco horas después, Andrea comenzó a mostrar complicaciones de salud, empeorando rápidamente hasta fallecer.

Como era de esperarse, sus familiares y amigos expresaron su indignación, afirmando que, de haberse llevado a cabo un proceso más ágil y acorde a las necesidades físicas de Andrea, tanto ella como el niño estarían hoy disfrutando de su compañía. "Esa EPS es un asco. Como no lograron parto normal en dos días que me tuvieron aguantando, decidieron hacer cesárea de emergencia cuando me rebelé. Si no lo hubiera hecho, como me dijo el ginecólogo, podría haber pasado hasta una semana en trabajo de parto pretérmino. ¡Conchudos!", publicó una ciudadana que aparentemente pasó por una situación similar.

Mientras se adelantan las investigaciones del caso, la familia y amigos lamentan profundamente la muerte de Andrea, a quien describen como una persona generosa, amable y dulce. "La historia nunca dice adiós. Te adelantaste en el camino, amiga Andrea Marroquín. Dejas huella, recuerdos, buenos momentos. Siempre recordaré esa sonrisa de princesa. Siento que te merecías mucho más. Lamento mucho tu partida. Nadie está listo para perder a un ser querido. Envío mucha fortaleza a tu esposo; sé que él lo era todo para ti. ¡Vuela alto, Andre!", escribió una amiga cercana.

Por el momento, no hay pronunciamiento oficial de la entidad, y este medio queda a la espera de su versión.