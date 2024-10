Encontraron video clave en caso de bogotano desaparecido en Chaparral: hay dos sospechosos

Las imágenes arrojan luces sobre lo que pudo haber ocurrido esa noche.

Juan Pablo Camacho Suárez, un joven de 26 años oriundo de Bogotá, está desaparecido desde el pasado 21 de septiembre tras haber sido visto por última vez en una discoteca de Chaparral, Tolima. Su familia ha iniciado una intensa búsqueda y pide respuestas a las autoridades, quienes ya cuentan con un video clave que podría arrojar luz sobre el caso.

Según Noticias Caracol, el día de su desaparición, Juan Pablo envió un video a su familia para informarles que se encontraba en Chaparral, en una discoteca cercana a la plaza de toros. Desde ese momento, no volvieron a tener noticias de él. Su madre, Judith Suárez, afirmó al medio ya citado, que tras recibir el video intentaron contactarlo nuevamente, pero su teléfono ya no respondía. A pesar de los esfuerzos de su padre, quien vive en Prado, Tolima, y pasó 15 días recorriendo la región en su búsqueda, no han logrado encontrarlo.

La investigación está avanzando gracias a las imágenes de las cámaras de seguridad del lugar, donde se ve al joven bailando con una mujer. Posteriormente, cuando él se levanta de la mesa, un hombre que estaba con él aprovecha para manipular su bebida, presuntamente añadiéndole una sustancia extraña. Las autoridades han señalado a dos personas como sospechosas del caso, aunque hasta el momento no se han emitido mayores detalles.

A pocos días de cumplirse un mes de su desaparición, la angustia crece, y la familia de Juan Pablo sigue exigiendo respuestas y acciones para resolver este caso.



