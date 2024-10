Niña fue agredida en colegio de Ibagué; madre denuncia presunta negligencia

Una menor de ocho años, resultó con lesiones en la cara tras ser atacada en su colegio por otra alumna de mayor edad. La madre asegura que no hubo atención adecuada por parte del colegio.



La agresión

Este miércoles, 16 de octubre, una mujer hizo pública la denuncia acerca de la agresión que sufrió su hija de ocho años en un megacolegio ubicado en el barrio Modelia de la comuna siete. Según ella, la niña, que cursa segundo grado de primaria, fue atacada en el rostro por otra menor de 12 años, quien le ocasionó serias lesiones.

La madre aseguró que a pesar de que fue avisada del hecho por la coordinadora de la institución, no tuvo el suficiente apoyo para solucionar el problema: “Esta denuncia la hago al no encontrar una respuesta satisfactoria por parte de las directivas quienes no tomaron medidas correctivas o llamado de atención a los responsables”.

“Yo comprendo que quieran proteger a la otra menor, pero como madre pienso que estos hechos deben representar sanciones y hechos reparadores, porque es el deber de las instituciones educativas educar integralmente a nuestros hijos y enseñarles a hacerse responsables de sus acciones”, indicó la acudiente de la niña agredida.

Asimismo, indicó que en el colegio le hablaron de un conducto regular que se debe seguir en estos casos, no obstante, este no habría sido socializado con los padres de ambas menores: “No se llevó a la instancia del comité de convivencia escolar, tampoco me quisieron indicar quien es el responsable o al menos esperar junto al padre de familia de la otra niña a que yo llegara para hablar sobre lo sucedido y como solucionar el conflicto”.

Piden intervención

La mamá de la niña afectada solicitó a los entes correspondientes que intervengan, pues asegura que en otras ocasiones se han registrado casos similares a este en dicha institución: “Pido a la Secretaría de Educación del Tolima, Secretaría de Educación de Ibagué, Personería Municipal de Ibagué, Infancia y Adolescencia o ente regulador pertinente, me ayuden a esclarecer lo sucedido, que la institución tome las medidas pertinentes”.

“Es de aclarar que no es la primera vez que suceden hechos como este dentro de esta institución y desafortunadamente esta vez fue mi hija, pero no podemos permitir que se queden así y puedan ser peores a futuro; además que la institución educativa haga oídos sordos a las denuncias y requerimientos de los acudientes de los niños”, dijo.

Finalmente, explicó que su hija le ha manifestado que no quiere regresar al colegio debido a que teme ser agredida nuevamente.

Lo que dijo el colegio

El Nuevo Día se comunicó con las directivas del colegio para conocer su versión acerca de este hecho y las acciones que adelantan con el fin de darle solución al problema, sin embargo, manifestaron que la rectora estaba en una reunión y haría un pronunciamiento al salir de esta.

Al llamar nuevamente para obtener las declaraciones de la institución, no fueron contestadas las llamadas.