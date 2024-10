Trágico accidente en el Tolima: mujer perdió la vida tras ser arrollada por un camión

Una mujer falleció luego de que un camión arrollara la motocicleta en la que se transportaba junto a un hombre, quien también resultó lesionado.



El accidente

Como Yenifer Tatiana Quimbayo Devia fue identificada la mujer que perdió la vida en un siniestro vial ocurrido en el kilómetro cuatro de la vía que conduce del Guamo a Saldaña. La víctima se transportaba en una motocicleta junto a José Victor López Guzmán, quien fue trasladado al hospital San Antonio y desde allí lo remitieron a la clínica Asotrauma de Ibagué.

Versiones extraoficiales indicaron que los motociclistas fueron arrollados por un camión blanco tipo furgón marca Chevrolet de placa ESY 673, no obstante, no hay claridad frente a las circunstancias del hecho. A pesar de que una ambulancia llegó al sitio, Yenifer Tatiana ya no registraba signos vitales.

Este accidente ocurrió la noche del jueves, 17 de octubre. Funcionarios del CTI de la Fiscalía General de la Nación, adelantaron los actos urgentes y el posterior traslado del cuerpo al Instituto de Medicina Legal en Ibagué.

La víctima

Sobre la víctima se conoció que residía en el barrio El Carmen del Guamo junto a sus hijos. Hasta la noche de este viernes, los familiares continuaban a la espera de que les hicieran entrega del cuerpo para darle sepultura.

“Descanse en paz ‘Cukis’, no lo puedo creer, te fuiste acompañar a tu pastuso amado que Dios le conceda mucha resignación a la familia”. “En serio no puedo creer esta noticia, fuimos compañeros de estudio. Mucha fortaleza para tus hijos descanse en paz amiga mía”, fueron algunos de los mensajes de sus allegados.