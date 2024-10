Indignación por caso de abuso a una perrita en Planadas; su dueña se enteró por WhatsApp

Un impactante caso de maltrato animal ha conmocionado al municipio de Planadas, Tolima, luego de que se revelara que una perrita llamada Kira fue víctima de abuso sexual.

La situación, que fue denunciada por la comunidad a través de redes sociales, muestra imágenes perturbadoras de un adulto mayor abusando del animal, generando un rechazo hacia el agresor.

Las autoridades locales, encabezadas por la Secretaría del Interior del Tolima, actuaron de inmediato tras conocerse los hechos. Jesús Alberto Saavedra Barrios, secretario de esta área, expresó su rechazo hacia este acto y afirmó que el caso será llevado hasta las últimas consecuencias legales: "Hemos venido a Planadas para garantizar la atención de Kira y activar los protocolos necesarios para que este delito no quede impune".

Por su parte, el alcalde de Planadas, Juan Camilo Hueje, también se pronunció, asegurando que la Policía Judicial y el Grupo Gelma están llevando a cabo una rigurosa investigación. "Contamos con pruebas contundentes y testimonios. No permitiremos que este crimen quede sin castigo", declaró el mandatario.

Kira está siendo valorada en la Universidad Cooperativa de Colombia en Ibagué, donde se le realizarán exámenes médicos, como ecografías y rayos X, además de recibir atención de un etólogo para evaluar su estado de comportamiento después del traumático incidente.

La propietaria del animal, la joven Zuledmy Cortés, ya se dirigió hacia la Fiscalía para interponer la denuncia correspondiente. "Yo estaba en mi casa, cuando empezaron a llegar mensajes al grupo de WhatsApp del barrio de un supuesto video que estaba rodando de una persona teniendo relaciones sexuales con un animal. La verdad me dio mucha impotencia, me dio coraje de ver que estaban haciendo eso con mi animalito. No nos habíamos percatado de lo que estaba pasando", contó.

Incluso, reconoció que su perrita es más que su mascota, pues, la considera como su amiga y familia, "Para mí Kira significa todo. Amor, lealtad. Es una compañía, es un miembro de mi familia. Yo lo único que quiero es que se haga justicia", añadió.

Tanto la ciudadanía como las autoridades han expresado su indignación y han hecho un llamado a denunciar cualquier forma de maltrato animal. Cabe recordar que la Ley 1774 de 2016, que protege a los animales en Colombia, establece penas severas para quienes cometan este tipo de delitos, incluyendo hasta 36 meses de prisión.

DATO: Las autoridades ya tienen identificado al presunto agresor y aseguran que harán todo lo necesario para que este hombre reciba la máxima pena posible por este hecho.