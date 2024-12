Accidente en el Tolima: volqueta se salió de la vía y cayó a una quebrada

El siniestro vial ocurrió la mañana de este lunes y dejó como consecuencia una persona lesionada.



El accidente

Las autoridades de tránsito departamentales dieron a conocer la mañana de este lunes, 2 de diciembre, que el conductor de un vehículo de carga pesada que transitaba por la carretera entre el Guamo y El Espinal, sufrió un accidente, esto luego de perder el control de la volqueta y salirse de la vía.

El capitán Jhon Jairo Peña Ayala, subjefe de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía del Tolima, entregó detalles sobre el siniestro: “en el kilómetro dos más 100 metros sobre la variante del municipio del Guamo se presenta un siniestro vial tipo choque con objeto fijo, un vehículo tractocamión aparentemente por pérdida del control del mismo, dejando a una persona lesionada, quien se encuentra estable y es remitida al Hospital San Antonio”.

“Es de resaltar que hace presencia el cuadrante vial de tránsito y transporte atendiendo al ciudadano, por lo anterior no se presenta afectación al flujo vehicular y se recuerda a los usuarios viales respetar las normas de tránsito, no adelantar en doble línea continua, hacer uso del cinturón de seguridad y no conducir bajo los efectos de medidas embriagantes. Cualquier situación que se presente, comunicarse a la línea 123 de la Policía Nacional”, indicó el capitán Peña.