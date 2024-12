Joven resultó encañonado y asaltado en una finca del Tolima; él solo quería comprar una moto

Reconoció que fue un riesgo muy grande y recomendó que se tenga mucha precaución.

Un joven bogotano compartió a través de TikTok una amarga experiencia que vivió en una finca del Tolima a manos de un grupo de delincuentes armados. Según su relato, fue engañado bajo la promesa de comprar una moto como regalo de Navidad, pero al llegar al lugar, se dio cuenta de que todo era una trampa para atracarlo.

El joven explicó que soñaba con comprarse una moto, por lo que buscó durante varios días en internet opciones que se ajustaran a su presupuesto. Entre tantas ofertas, encontró una que parecía tentadora. Sin sospechar el peligro, decidió viajar desde Bogotá hasta un municipio del Tolima (cuyo nombre no quiso revelar) para ver el vehículo y evaluar su compra.

Después de ahorrar todo el año, el joven esperaba cerrar el negocio y utilizar lo que sobrara para comprar regalos navideños para su familia. Sin embargo, al llegar a la plaza principal del pueblo, un hombre en una camioneta, que aparentaba ser alguien pudiente, lo recogió. Aunque sintió cierta desconfianza, se subió al vehículo, y juntos se dirigieron a una finca, supuestamente para encontrarse con el dueño de la moto.

"Me dijo: 'Vamos, que mi cuñado está entregando un pedido de mangos y limones, y la moto está allá'. Entramos por un portón lujoso, pero al llegar me encañonaron. Había como cuatro personas más. Me tiraron al piso, me quitaron el celular y me obligaron a dar la clave de Daviplata. Sacaron todo el dinero y también se quedaron con lo que llevaba en efectivo", relató el joven.

Además, contó que los delincuentes se apropiaron de su reloj, anillos y pulseras. "Dios me dio tranquilidad para manejar la situación. Pensé en mi mamá, en que no quería arruinarle la Navidad, así que dejé que se robaran todo. Decidí que podía empezar de cero, aunque sin ahorros, no sería el primero al que le pasara", mencionó.

Tras el robo, el joven se dirigió a un CAI de policía para informar lo sucedido. Sin embargo, los uniformados solo le sugirieron interponer una denuncia y no actuaron de inmediato. Como pudo, contactó a una persona cercana, quien le prestó $50.000 para regresar a Bogotá. Ya en casa, grabó un video para advertir a otros compradores sobre los riesgos de este tipo de ofertas en internet.

"Lo mejor es que vayan acompañados y sean muy cuidadosos", reflexionó. Finalmente, agradeció a Dios por salir con vida del incidente y afirmó que está dispuesto a empezar de nuevo con sus proyectos.