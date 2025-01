Ibaguereño denunció que ayudó a una persona con trabajo, ropa y comida, pero al parecer fue robado

Perdió el producido y el carrito que le había entregado a esta persona para que pudiera conseguir su sustento diario.

Un ibaguereño compartió su indignación y tristeza al denunciar que presuntamente fue víctima de robo por parte de una persona a la que había brindado apoyo con trabajo, ropa y alimentos. Según su relato, decidió confiar en esta persona después de escuchar que necesitaba ayuda para salir adelante y apoyar a su familia.

El denunciante aseguró que, en un gesto de solidaridad, le ofreció empleo, le prestó dinero y le entregó ropa y comida para que pudiera mejorar su situación. Sin embargo, pocos días después, el beneficiario habría traicionado esa confianza al robarle dos días de trabajo, todo el dinero producido y un carrito nuevo que le había entregado para desempeñar su labor.

“Todos los que me conocen saben que yo quisiera ayudar a la gente. Nunca le hago mal a nadie para que alguien me haga esto. No hay ningún derecho”, expresó el afectado.

El ciudadano lamenta profundamente la pérdida, especialmente porque el carrito que había entregado estaba en perfectas condiciones y representaba una herramienta fundamental para el trabajo. Este caso ha generado indignación en la comunidad, que resalta la importancia de valorar la confianza y el apoyo brindado por otros.

El hombre señalado, identificado con las iniciales A.C., está siendo buscado por la víctima, quien ha anunciado que tomará medidas para que responda por su mal proceder.

Dato: Alegó que el sujeto lleva dos días evadiéndole los mensajes.