Denuncian presunta estafa con falsos arriendos de apartamentos en Ibagué

Sus principales víctimas son mujeres jóvenes que buscan apartaestudios y apartamentos en las cercanías de la Universidad del Tolima o en el centro.

En las últimas horas, surgió la alerta sobre presuntos casos de estafa relacionados con el alquiler de apartamentos en Ibagué. Según las denuncias, un hombre identificado como Juan David Martínez Sáez estaría ofreciendo inmuebles en arriendo de manera fraudulenta, solicitando adelantos para supuestas reservas y, una vez recibido el dinero, desaparece sin dejar rastro.

De acuerdo con los testimonios, Martínez Sáez utiliza los números 3114562332 para recibir transferencias y 3213213657 para comunicarse vía WhatsApp, donde envía fotos de los supuestos apartamentos para generar confianza en sus víctimas. Además, una mujer que al parecer es identificada como Tatiana Henao también estaría involucrada en el engaño, contactando a posibles arrendatarios y recomendando a Martínez Sáez como una persona "seria y confiable".

Una de las denunciantes relató que estuvo a punto de caer en la estafa, pero un "pálpito" la hizo sospechar. Según su versión, el sujeto se mostraba ansioso a través de los mensajes que le enviaba, escribiéndole con insistencia para cerrar el negocio. Esto le pareció extraño y decidió investigar en internet, donde encontró varias denuncias en grupos de arriendos que señalaban a este hombre como estafador.

"El señor Juan se comunicó conmigo varias veces por llamada y me dijo que, para poder reservar el apartamento, debía pagarle 300.000 pesos. También me dijo que el apartaestudio se desocupaba el domingo y que podía verlo el lunes. Mientras tanto, me envió fotografías. Como yo estoy en mi pueblo, estuve de acuerdo con esto y le envié los 300.000 pesos para reservarlo. Quedamos en que el resto del pago se lo daría el día de la entrega", relató una de las víctimas.

Sin embargo, al día siguiente, el supuesto arrendador volvió a contactarla para pedirle otros 200.000 pesos, argumentando que necesitaba reunir dinero para un ganado. "A mí me pareció raro y le comuniqué que no podía enviarle más dinero. El señor Juan no estuvo de acuerdo, pero después dejó de responderme. El perfil de Laura Vélez eliminó los mensajes y fue entonces cuando me di cuenta de que me habían estafado", agregó la afectada.

Un detalle que ha llamado la atención es que el presunto estafador, al parecer, busca víctimas entre mujeres estudiantes que planean mudarse a Ibagué para estudiar en la Universidad del Tolima. Como muchas de ellas residen en otros municipios, no pueden verificar en persona si el apartamento realmente existe o si está en arriendo.

Se han identificado al menos cuatro casos de jóvenes que han sido engañadas con esta modalidad. "Lamentablemente, no tengo más información sobre este señor. Tengan mucho cuidado, yo caí por ingenua y confiada", concluyó una de las denunciantes en redes sociales.

Asimismo, se estableció que hay otra persona afectada que no se ha atrevido a denunciar. Sin embargo, las víctimas han intercambiado mensajes y reunido testimonios sobre lo sucedido con cada una.

Ante esta situación, se hace un llamado a la comunidad para estar alerta y verificar la autenticidad de cualquier oferta antes de realizar pagos por adelantado. Se recomienda a quienes hayan sido estafados que interpongan la denuncia correspondiente ante las autoridades.

Finalmente, las autoridades pertinentes están informadas sobre estos casos, por lo que se espera que avancen las investigaciones y se establezca quién o quiénes están detrás de estos delitos.

Nota: Al parecer, usa varios números y distintos nombres de mujeres para cumplir con su cometido y mostrar credibilidad.

Dato: El hombre por lo general pone fotos de ganado.