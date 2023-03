¡'Guacala'! Fue al médico por un ardor en el ojo y tenía un horripilante y asqueroso bicho

Un hombre acudió al profesional para ser valorado, ya que sentía mucha molestia en su vista. Lo que le hallaron sorprendió hasta al médico.

Como es usual, en redes sociales varios videos del día a día se convierten en piezas virales que dan la vuelta en la red. Este es uno de esos casos, en el que los internautas terminan sorprendidos por lo que ven.

Un oftalmólogo estaba revisando el órgano de su paciente ya que éste se quejaba de un terrible ardor y molestia en su ojo. Al ver, lo que causaba dicha molestia, el profesional quedó atónito y decidió grabar la particular situación.

En las imágenes, se observa en primer plano al bicho posado sobre el ojo mientras mueve sus patitas en la parte inferior, cerca del párpado.

“Pensar que lo he visto todo y sale este video”, “No puedo creerlo, casi muero al ver, ahora me pica”, “Justo me pica el ojo”, “Y pensar que hay gente que hasta duerme con la mascota”, “Cómo le hago entender a mi marido que el perro debe dormir en su cama” y “Quiero que sepan q a mi me pasó lo mismo, solo que yo mismo me la quité” son algunos de los mensajes en el posteo. Además, varios exigieron la segunda parte del mismo.

Afortunadamente el caso podía ser controlado y el animal fue extraído con una pinza especial.

